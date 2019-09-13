Домик в деревне, или Что такое органическая еда

Posted 13 сентября 2019,, 14:02
Published 13 сентября 2019,, 14:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В минувшем году российский рынок натуральных и фермерских продуктов питания достиг 483 млрд рублей. При этом 6,8 млрд рублей, или менее 2 % – у органических продуктов.
В стране продано всего 9 тыс. тонн сертифицированных экологически чистых овощей и фруктов, мёда, молока и мяса. Причём 85 % этого объёма привезено из-за границы, по данным Euromonitor International.
Тот, кто реализует, он же никому не кричит, что это органическая. Потому что его никто не спрашивает об этом. Когда он узнает, что надо подтвердить и сказать, что это выращенное мясо, молоко, овощи, фрукты и так далее, что это продукт без всяких химических добавок, – наверное тогда другой процент будет, потому что об этом начнут говорить и заявлять, что они на самом деле реализуют.Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России
Сейчас рынок органического производства в России проходит период становления. С января 2020 года вступит в силу закон «Об органической продукции». Он определит понятие «органический продукт» и правила его использования.
Сейчас используется три термина для маркировки тех или иных продуктов: органический или органик, био и эко. Закон регулирует только использование термина «органический продукт». Поэтому количество надписей «эко», «био» и «натуральный», я думаю, не просто сохранится, а увеличится. Важно, чтобы хотя бы надпись «органический продукт» была защищена и чтобы государство это регулировало и наказывало тех, кто неправомерно его наносит.Павел Абрамов, основатель компании «Чёрный хлеб»
Так, органическая продукция – это экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие, производство которых соответствует установленным законом требованиям.
Кто производит
Изготовлением органической продукции могут заниматься как физические лица – фермеры, так и юрлица – компании и агрохолдинги. Условие – они должны быть внесены в единый госреестр производителей органической продукции. При переходе к органическому сельскому хозяйству и производству изготовитель получает переходный период. За это время он внедряет особые правила ведения органического сельского хозяйства и производства органической продукции. Речь идёт о национальных, межгосударственных и международных стандартах в сфере производства органической продукции, пояснили ИА «Бел.Ру» в департаменте АПК региона.
Сертифицируют такую продукцию по межгосударственному стандарту специальные органы, аккредитованные Федеральной службой по аккредитации. Они будут проверять качество продуктов питания и подлинность того, что они выращивались на полях без химии, или животные росли без применения разных лекарственных препаратов и гормонов. Аграриям, которые занимаются «органикой», придётся забыть о генной инженерии и других агрессивных методах стимуляции урожаев.
Однако сегодня в России нет аккредитованного сельскохозяйственного производителя по ГОСТ 33980-2016 и нет ни одного аккредитованного органа по сертификации в Росаккредитации.
В качестве альтернативы в России существуют системы добровольной сертификации – они сертифицируют производителя «органики» по частным стандартам. Эти документы позволяют отделить компании, которые занимаются органическими продуктами, от тех, кто на упаковках обычных продуктов просто пишет красивые и модные приставки «эко» и «био».
При этом специальных мер поддержки хозяйств, которые занимаются органическими продуктами, нет. Специалисты вообще называют агробизнес рискованным делом.
Инструменты поддержки есть. Они применимы к семейному бизнесу: и к микропредприятиям, и к семейным предприятиям, которые будут большего масштаба, и не подпадают под патент. Все инструментарии, которых в нашей стране уже очень много организовано, они будут работать в том числе и на семейный бизнес.Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России
Белгородская область
В этом году в регионе создана система добровольной сертификации органического производства «Белорганик» на базе инновационно-консультационного центра агропромышленного комплекса. Система разработана с целью привлечения большего количества заинтересованных лиц к этой теме и массового вовлечения в органическое производство сельхозтоваропроизводителей области, говорят в региональном департаменте АПК.
Сейчас по такой системе процедуру сертификации проходят несколько сельхозтоваропроизводителей области, которые не имеют больших объёмов производства:
– индивидуальный предприниматель – глава крестьянско-фермерского хозяйства Бакшеева Л. М., которая занимается выращиванием овощей и зерновых культур;
– сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Органика», который производит овощи;
– фермер Клоков И. Н. (выращивает овощи);
– индивидуальный предприниматель Немыкин В. А. производит землянику садовую;
– фермер Биличенко Е. В. – производство мяса крупного рогатого скота и овощей;
– ООО «АСП» и ООО «Научно-технический центр биологических технологий в сельском хозяйстве», которые занимаются органическими удобрениями.
Что касается крупных предприятий и агропромышленных комплексов, то в регионе рассматривают возможность запуска конверсионного периода органического производства на некоторой части этих предприятий. Нововведение обговаривают в рамках дорожной карты развития органического земледелия в Белгородской области.
Кстати, в 2020 году белгородский инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса планирует стать официальным аккредитованным органом по сертификации органического производства в соответствии с ГОСТ 33980-2016. По мнению местного департамента АПК, это позволит вывести органическое производство в области на новый этап развития.
«Бизнес-вектор» передаёт, что четыре органических производителя Белгородской области объединились в кооператив. Вместе они занимаются продажей молочных продуктов, мёда, трав и овощей. Цены на экологически чистые продукты как минимум на треть выше, чем на обычные. Причиной фермеры называют меньший урожай у натурального хозяйства при схожих затратах с обычным хозяйством.
Органическая продукция, возделываясь руками, возделываясь в меньшем объёме, чем промышленность, требующая более аккуратной и быстрой логистики, в себестоимости получается выше примерно на 30 %. Независимо от того, это мёд, хлеб, томаты, огурец, паприка.Игорь Зенин, участник крестьянского фермерского хозяйства Зениных
Так, фермеры Зенины используют биогумус из отходов жизнедеятельности калифорнийских червей. На нём в прошлом году бизнесмены вырастили около шести тонн овощей: огурцы, баклажаны, перцы и помидоры. На «красненькие» приходится 85 % выручки. В хозяйстве 26 сортов помидоров, причём каждый из них сертифицирован. Один документ для сорта стоит от 8 до 12 тыс. рублей. Фермер оплачивает «испытания» сорта за свой счёт.
Львиная доля всей органической продукции в России, а именно 80 %, достаётся москвичам, ещё 10 % – жителям Санкт-Петербурга. Минсельхоз считает, что потенциал рынка «органики» – 360 млрд рублей в год. При идеальных условиях развития отрасли этого показателя можно достичь уже к 2025 году.
Напомним, в России пока нет документа, который запрещал бы производителям применение кормовых антибиотиков.
Постановление правительства Белгородской области от 8 мая 2018 года № 156-пп утвердило порядок взаимодействия при проведении мероприятий по снижению количества использования антимикробных препаратов в отраслях животноводства и птицеводства на территории региона. Как результат – появление продукции с маркировкой «Без антибиотиков», то есть такие товары принадлежат к системе контроля антимикробных препаратов (СКАМП).
Купить продукцию со специальными стикерами россияне и белгородцы могут с середины января текущего года.