Домик в деревне, или Что такое органическая еда

Тот, кто реализует, он же никому не кричит, что это органическая. Потому что его никто не спрашивает об этом. Когда он узнает, что надо подтвердить и сказать, что это выращенное мясо, молоко, овощи, фрукты и так далее, что это продукт без всяких химических добавок, – наверное тогда другой процент будет, потому что об этом начнут говорить и заявлять, что они на самом деле реализуют.Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России