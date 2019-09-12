Замдиректора белгородского дома-интерната украл со счёта пенсионера 263 тысячи рублей

Правоохранители установили, что к хищению причастен заместитель директора учреждения. Он взял в комнате банковскую карту пенсионера и обналичивал с неё деньги, зная ПИН-код. После каждого списания карта возвращалась на место. С мая по июнь заместитель директора похитил в общей сложности 263 тысячи рублей.