Замдиректора белгородского дома-интерната украл со счёта пенсионера 263 тысячи рублей

Posted 12 сентября 2019, 14:00
Published 12 сентября 2019, 14:00
Modified 20 августа 2024, 01:18
Updated 20 августа 2024, 01:18
Летом в отдел полиции Шебекино обратился 90-летний постоялец дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он сообщил о пропаже денег с его банковского счёта.
Правоохранители установили, что к хищению причастен заместитель директора учреждения. Он взял в комнате банковскую карту пенсионера и обналичивал с неё деньги, зная ПИН-код. После каждого списания карта возвращалась на место. С мая по июнь заместитель директора похитил в общей сложности 263 тысячи рублей.
Пожилой мужчина сообщил о пропаже денег директору учреждения. Потом уже вместе они обратились в банк и в полицию.
Злоумышленник вину отрицать не стал и на стадии следствия полностью возместил материальный ущерб. Шебекинский районный суд признал его виновным по пунктам «в» и «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса за кражу с банковского счёта в крупном размере.
С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.