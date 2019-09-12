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Posted 12 сентября 2019, 14:00

Published 12 сентября 2019, 14:00

Modified 20 августа 2024, 01:18

Updated 20 августа 2024, 01:18

Замдиректора белгородского дома-интерната украл со счёта пенсионера 263 тысячи рублей

Замдиректора белгородского дома-интерната украл со счёта пенсионера 263 тысячи рублей

12 сентября 2019, 14:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Кража
За это он заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Летом в отдел полиции Шебекино обратился 90-летний постоялец дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он сообщил о пропаже денег с его банковского счёта.

Правоохранители установили, что к хищению причастен заместитель директора учреждения. Он взял в комнате банковскую карту пенсионера и обналичивал с неё деньги, зная ПИН-код. После каждого списания карта возвращалась на место. С мая по июнь заместитель директора похитил в общей сложности 263 тысячи рублей.

Пожилой мужчина сообщил о пропаже денег директору учреждения. Потом уже вместе они обратились в банк и в полицию.

Злоумышленник вину отрицать не стал и на стадии следствия полностью возместил материальный ущерб. Шебекинский районный суд признал его виновным по пунктам «в» и «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса за кражу с банковского счёта в крупном размере.

С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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