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Posted 12 сентября 2019, 12:45

Published 12 сентября 2019, 12:45

Modified 20 августа 2024, 02:00

Updated 20 августа 2024, 02:00

Закладчика наркотиков задержали с поличным на улице Белгорода

Закладчика наркотиков задержали с поличным на улице Белгорода

12 сентября 2019, 12:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
УМВД
До задержания 27-летний подозреваемый успел сделать несколько тайников.

Жителя Валуйского городского округа задержали сотрудники ППС на одной из улиц областного центра. Во время досмотра у мужчины нашли порошкообразное вещество, а из тайников изъяли 28 свёртков. По заключению экспертов, внутри находился мефедрон – всего более 31 грамма.

В отношении закладчика возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В региональном управлении МВД добавили, что подозреваемый задержан.

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#Новости#Происшествия#Синтетические наркотики#УМВД
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