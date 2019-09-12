Закладчика наркотиков задержали с поличным на улице Белгорода

Жителя Валуйского городского округа задержали сотрудники ППС на одной из улиц областного центра. Во время досмотра у мужчины нашли порошкообразное вещество, а из тайников изъяли 28 свёртков. По заключению экспертов, внутри находился мефедрон – всего более 31 грамма.