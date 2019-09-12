Закладчика наркотиков задержали с поличным на улице Белгорода

Posted 12 сентября 2019, 12:45
Published 12 сентября 2019, 12:45
Modified 20 августа 2024, 02:00
Updated 20 августа 2024, 02:00
Жителя Валуйского городского округа задержали сотрудники ППС на одной из улиц областного центра. Во время досмотра у мужчины нашли порошкообразное вещество, а из тайников изъяли 28 свёртков. По заключению экспертов, внутри находился мефедрон – всего более 31 грамма.
В отношении закладчика возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В региональном управлении МВД добавили, что подозреваемый задержан.