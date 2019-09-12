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Posted 12 сентября 2019, 09:01

Published 12 сентября 2019, 09:01

Modified 20 августа 2024, 02:00

Updated 20 августа 2024, 02:00

Лоукостер «Победа» не вернётся в Белгород в ближайшее время

Лоукостер «Победа» не вернётся в Белгород в ближайшее время

12 сентября 2019, 09:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Аэропорт
Авиакомпанию не удалось уговорить запустить из Белгорода рейсы в Санкт-Петербург.

«Победа» пока не планирует возвращаться в Белгородскую область. Генеральный директор белгородского аэропорта Елена Безбородова отметила, что переговоры с авиакомпанией ведутся, но перевозчик сейчас не видит в этом выгоды.

В частности, белгородская сторона пыталась договориться о рейсе в Санкт-Петербург на осенне-зимний сезон. К сожалению, улететь в Северную столицу по низкой цене из Белгорода не получится, «Победа» от предложения отказалась.

Существовать «Победе» и «Аэрофлоту» в одном малонаселённом регионе крайне сложно. По крайней мере, в одном аэропорту одной области. Есть примеры, когда они могут работать вместе: это большие города, такие как Самара, Казань, Волгоград. Но всё же они предпочитают не делиться своими пассажирами. Хотя трудно назвать пассажиропоток общим: одни базируются в Шереметьево, а другие во Внуково. И услуги они предоставляют, в принципе, разные. Но для Белгорода (их взаимодействие пока – прим. ред.) нереально.Роман Морозов, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности международного аэропорта Белгород

Сам белгородский аэропорт заинтересован в привлечении лоукостера на свои взлётные полосы. В первую очередь потому, что «Победа» может стать прямым конкурентом железнодорожным перевозкам. Руководство аэропорта работает в этом направлении, но в ближайшее время ожидать авиабилетов от «Победы» белгородским пассажирам не приходится.

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