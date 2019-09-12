Лоукостер «Победа» не вернётся в Белгород в ближайшее время

Существовать «Победе» и «Аэрофлоту» в одном малонаселённом регионе крайне сложно. По крайней мере, в одном аэропорту одной области. Есть примеры, когда они могут работать вместе: это большие города, такие как Самара, Казань, Волгоград. Но всё же они предпочитают не делиться своими пассажирами. Хотя трудно назвать пассажиропоток общим: одни базируются в Шереметьево, а другие во Внуково. И услуги они предоставляют, в принципе, разные. Но для Белгорода (их взаимодействие пока – прим. ред.) нереально.Роман Морозов, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности международного аэропорта Белгород