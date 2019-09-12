Число машин на газе в Белгородской области должно увеличиться в 15 раз

Posted 12 сентября 2019, 09:38
Published 12 сентября 2019, 09:38
Modified 20 августа 2024, 01:18
Updated 20 августа 2024, 01:18
Увеличить показатель с 1,24 тыс. до 18,5 тыс. власти Белгородской области собираются к 2022 году – «дорожную карту», размещённую на портале правовой информации, 3 сентября одобрил глава региона Евгений Савченко. Аналогичный документ он подписывал в феврале, однако теперь в него добавили другие прогнозы и инициативы.
Сеть АЗС с возможностью заправки метаном за три года планируется довести с 31 до 39 станций. При этом вложения в них оцениваются на том же уровне – 6 млрд руб., о чём «Коммерсанту» сообщил замгубернатора – начальник департамента экономического развития Белгородской области Олег Абрамов. При этом он не исключил, что число желающих модернизировать свои заправки может вырасти. Правда, конкретных предложений власти пока не получали.
По программе число легковых автомобилей на компримированном природном газе к концу 2021 года должно вырасти до 15 тыс. единиц, грузовых и автобусов – до 1,5 тыс., машин дорожно-коммунальных и санитарно-спасательных служб – до 500. На газ собираются перевести служебный транспорт областных властей. Пока же в регионе зарегистрировано порядка 480 тыс. авто.
Заинтересовать участников собираются льготами: инвесторам, которые строят заправки, предоставят в первый год реализации проекта 0,5 % ставки налога на имущество. Во второй год – 1 %, в третий – 1,5 %, тогда как обычная ставка составляет 2,2 %. Юрлица, продающие метан, могут рассчитывать на пониженную ставку налога на прибыль. Владельцев авто хотят привлечь уменьшенным транспортным налогом и скидкой на муниципальных парковках.