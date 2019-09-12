Число машин на газе в Белгородской области должно увеличиться в 15 раз

Сеть АЗС с возможностью заправки метаном за три года планируется довести с 31 до 39 станций. При этом вложения в них оцениваются на том же уровне – 6 млрд руб., о чём «Коммерсанту» сообщил замгубернатора – начальник департамента экономического развития Белгородской области Олег Абрамов. При этом он не исключил, что число желающих модернизировать свои заправки может вырасти. Правда, конкретных предложений власти пока не получали.