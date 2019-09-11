В центре Белгорода на три дня ограничат движение транспорта

Posted 11 сентября 2019, 14:54
Published 11 сентября 2019, 14:54
Modified 20 августа 2024, 03:17
Updated 20 августа 2024, 03:17
В Белгороде 13 сентября состоится первый автопробег коммунальной техники. В связи с этим с 11 часов вечера 12 сентября до окончания мероприятия на улицах Попова и Харьковской нельзя будет оставить машину.
На этих же улицах с 10 утра 13 сентября перекроют движение. Объезжать закрытые участки рекомендуется по проспектам Ватутина, Б. Хмельницкого, Славы, улицам Преображенской и Супруновской.
На субботу, 14 сентября, запланированы благотворительная акция «Белый цветок» и открытие выставки «Ангел Святого Белогорья». Ограничения движения коснутся малого проезда проспекта Б. Хмельницкого, проезда вдоль набережной Везёлки, улиц Пушкина и Победы. На перечисленных участках стоянку и остановку автомобилей ограничат с десяти часов вечера 13 сентября. Здесь же с 08:30 14 сентября перекроют движение. Объехать эти улицы можно по Гостёнской, Чумичова, Супруновской и проспекту Б. Хмельницкого.
Кроме этого, в связи с проведением в субботу фестиваля «Я – в культуре. Культура – во мне» ограничения коснутся улиц Попова и Харьковской: с 23:00 13 сентября здесь нельзя будет припарковать авто, с 13:00 следующего дня – проехать. Для движения будут свободны проспекты Ватутина и Б. Хмельницкого, улицы Преображенская и Супруновская.
В понедельник, 16 сентября, в центре Белгорода состоится крестный ход с мощами святителя Иоасафа. Уже с вечера воскресенья, 15 сентября, стоянку ограничат на улице Попова, Гражданском проспекте, Театральном проезде, Свято-Троицком бульваре и на улице 50-летия Белгородской области. С 14:00 в день мероприятия на названных участках перекроют дороги. До окончания крестного хода передвигаться можно по улицам Гостёнской, Н. Чумичова, Супруновской и проспекту Б. Хмельницкого, сообщили в мэрии Белгорода.