В центре Белгорода на три дня ограничат движение транспорта

Кроме этого, в связи с проведением в субботу фестиваля «Я – в культуре. Культура – во мне» ограничения коснутся улиц Попова и Харьковской: с 23:00 13 сентября здесь нельзя будет припарковать авто, с 13:00 следующего дня – проехать. Для движения будут свободны проспекты Ватутина и Б. Хмельницкого, улицы Преображенская и Супруновская.