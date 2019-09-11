Родители белгородских школьников могут не заводить банковские карты для своих детей

Я был на совещании, когда мы ставили вопрос о том, что детям нужны пластиковые карты. Ни о каких тарифах речи там не велось. Мы понимаем, что наши дети через месяц-другой столкнутся с тем, что они должны будут оплатить проезд безналично. Для того чтобы упорядочить эту работу, руководителям образовательных учреждений было рекомендовано предложить родителям выпустить для своих детей пластиковые карты. Потому что подавляющее большинство детей в возрасте до 14 лет этих карт не имеют. Других иных рекомендаций не было. Андрей Мухартов, заместитель мэра Белгорода по социальной политике и образованию