Родители белгородских школьников могут не заводить банковские карты для своих детей

Posted 11 сентября 2019, 08:26
Published 11 сентября 2019, 08:26
Modified 1 декабря 2024, 08:50
Updated 1 декабря 2024, 08:50
По словам Мухартова, родители должны сами определиться, нужна ли банковская карта их ребёнку или нет.
Я был на совещании, когда мы ставили вопрос о том, что детям нужны пластиковые карты. Ни о каких тарифах речи там не велось. Мы понимаем, что наши дети через месяц-другой столкнутся с тем, что они должны будут оплатить проезд безналично. Для того чтобы упорядочить эту работу, руководителям образовательных учреждений было рекомендовано предложить родителям выпустить для своих детей пластиковые карты. Потому что подавляющее большинство детей в возрасте до 14 лет этих карт не имеют. Других иных рекомендаций не было. Андрей Мухартов, заместитель мэра Белгорода по социальной политике и образованию
Он добавил, что банковские карты могут быть полезны для школьников при оплате проезда в случае его подорожания и для приобретения покупок.
- Если введётся дифференцируемый тариф, то как будут оплачивать дети? Чтобы этого не было, мы предложили нашим деткам получить такие карты. Эти карты выдаются родителям, они бесплатны в подавляющем большинстве, привязываются к картам родителей. Сегодня весь мир оплачивает картами. Дети этими картами могут оплатить какие-то поездки, какие-то покупки, которые необходимы. Это были только рекомендации, и каждый родитель вправе определить: нужна его ребёнку пластиковая карта или не нужна.
Андрей Мухартов, заместитель мэра Белгорода по социальной политике и образованию
Как пояснила председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева, обязанности безналичной оплаты для школьников никакой нет – это право.
- Хорошо, чтобы ещё систему питания в школах оплачивали безналично, а наличные деньги туда не носили, чтобы оптимизировать возможные возникающие риски.
Ольга Медведева, председатель Белгородского городского Совета
Однако в одних школах приобрести детям банковские карты рекомендуют, в других – настаивают и устанавливают сроки: где-то до 1 октября, где-то – до 15 октября.