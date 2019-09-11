Разорившийся овощной комбинат в Белгородской области снова будет работать

Комплекс купили в мае, а уже в октябре там должны запустить новое предприятие. Его производственная мощность, по данным департамента экономразвития области, составит от 6 тыс. до 10 тыс. тонн замороженных овощей ежегодно. В качестве сырья планируется использовать продукцию местных сельхозпроизводителей.