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Posted 11 сентября 2019, 12:50

Published 11 сентября 2019, 12:50

Modified 20 августа 2024, 03:16

Updated 20 августа 2024, 03:16

Разорившийся овощной комбинат в Белгородской области снова будет работать

Разорившийся овощной комбинат в Белгородской области снова будет работать

11 сентября 2019, 12:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Местное подразделение крупной компании нашло применение мощностям разорившегося Шебекинского овощного комбината.

Комплекс купили в мае, а уже в октябре там должны запустить новое предприятие. Его производственная мощность, по данным департамента экономразвития области, составит от 6 тыс. до 10 тыс. тонн замороженных овощей ежегодно. В качестве сырья планируется использовать продукцию местных сельхозпроизводителей.

Шебекинский комбинат подразделение купило за 444 млн рублей вместе с административными и производственными зданиями, оборудованием, складом и овощехранилищем. Напомним, в прошлом году предприятие признали банкротом из-за задолженности в 1,77 млрд рублей.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Бондюэль-Белгород» зарегистрировано в марте текущего года в Шебекино. Компанией полностью владеет ООО «Бондюэль-Кубань».

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#Новости#Экономика#Шебекино
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