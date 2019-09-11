Разорившийся овощной комбинат в Белгородской области снова будет работать

Posted 11 сентября 2019, 12:50
Published 11 сентября 2019, 12:50
Modified 20 августа 2024, 03:16
Updated 20 августа 2024, 03:16
Комплекс купили в мае, а уже в октябре там должны запустить новое предприятие. Его производственная мощность, по данным департамента экономразвития области, составит от 6 тыс. до 10 тыс. тонн замороженных овощей ежегодно. В качестве сырья планируется использовать продукцию местных сельхозпроизводителей.
Шебекинский комбинат подразделение купило за 444 млн рублей вместе с административными и производственными зданиями, оборудованием, складом и овощехранилищем. Напомним, в прошлом году предприятие признали банкротом из-за задолженности в 1,77 млрд рублей.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Бондюэль-Белгород» зарегистрировано в марте текущего года в Шебекино. Компанией полностью владеет ООО «Бондюэль-Кубань».