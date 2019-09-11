Борис Титов и его команда продолжают вести дело белгородских энергетиков

На ней речь шла о подготовке совместных предложений об изменении условий конвоирования арестованных и контроле за условиями содержания предпринимателей в СИЗО.
К нам в ассоциацию поступают жалобы на условия перевозки. Предприниматели рассказывают, что конвой отказывается включать кондиционеры даже при их наличии, бензин экономят. Люди вынуждены терпеть многочасовую духоту, продолжаются жалобы на освещение и длительность пребывания.Александр Хуруджи
Александр Пивоваров, который провёл в СИЗО четыре года и на себе прочувствовал всё, что происходит, готов сотрудничать с бизнес-омбудсменами и будет помогать при формировании предложений для приведения условий конвоирования к стандартам Европейского союза.
Напомним, юристы АЗБ совместно с аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова оказывают юридическую и информационную поддержку по делу белгородских энергетиков.
После встречи Александр Хуруджи разместил в «Фейсбуке» пост, в котором рассказал, что Александр уже вышел из больницы и благодарит журналистов, общественников, команду Бориса Титова и ОНК в лице Ивана Мельникова за оказанную помощь.
Именно благодаря совместной работе и вниманию прессы ребят удалось отбить по 210-й. Благодаря этому и закону день за полтора Александр уже на свободе. За его товарищей продолжаем бороться! Александр Хуруджи
Напомним, приговор белгородским энергетикам вынесли 18 июля 2019 года в Мещанском суде Москвы. Они провели в СИЗО четыре года.
Виктор Филатов получил девять лет тюрьмы. Предприниматели Станислав Милькин и Алексей Зеленский приговорены к восьми годам лишения свободы, Павел Тищенко – к семи. Все они получили сроки по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Судья учла в приговоре четыре года, проведённые в СИЗО. С учётом отсиженного Александр Пивоваров вышел на свободу.
Адвокаты белгородских энергетиков настаивают на невиновности подзащитных. Впереди – 2-3 судебные инстанции. Надеются адвокаты и на кассационные суды – жалобы уже подготовлены. Первые такие суды должны заработать в октябре 2019 года.