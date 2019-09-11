Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Борис Титов и его команда продолжают вести дело белгородских энергетиков

11 сентября 2019, 15:08
Фото: Наталья Курто
В Москве состоялась встреча освобождённого по делу белгородских энергетиков предпринимателя Александра Пивоварова и главы Ассоциации защиты бизнеса (АЗБ) Александра Хуруджи.

На ней речь шла о подготовке совместных предложений об изменении условий конвоирования арестованных и контроле за условиями содержания предпринимателей в СИЗО.

К нам в ассоциацию поступают жалобы на условия перевозки. Предприниматели рассказывают, что конвой отказывается включать кондиционеры даже при их наличии, бензин экономят. Люди вынуждены терпеть многочасовую духоту, продолжаются жалобы на освещение и длительность пребывания.Александр Хуруджи

Александр Пивоваров, который провёл в СИЗО четыре года и на себе прочувствовал всё, что происходит, готов сотрудничать с бизнес-омбудсменами и будет помогать при формировании предложений для приведения условий конвоирования к стандартам Европейского союза.

Напомним, юристы АЗБ совместно с аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова оказывают юридическую и информационную поддержку по делу белгородских энергетиков.

После встречи Александр Хуруджи разместил в «Фейсбуке» пост, в котором рассказал, что Александр уже вышел из больницы и благодарит журналистов, общественников, команду Бориса Титова и ОНК в лице Ивана Мельникова за оказанную помощь.

Фото: Александр Хуруджи / https://www.facebook.com

Именно благодаря совместной работе и вниманию прессы ребят удалось отбить по 210-й. Благодаря этому и закону день за полтора Александр уже на свободе. За его товарищей продолжаем бороться! Александр Хуруджи

Напомним, приговор белгородским энергетикам вынесли 18 июля 2019 года в Мещанском суде Москвы. Они провели в СИЗО четыре года.

Виктор Филатов получил девять лет тюрьмы. Предприниматели Станислав Милькин и Алексей Зеленский приговорены к восьми годам лишения свободы, Павел Тищенко – к семи. Все они получили сроки по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Судья учла в приговоре четыре года, проведённые в СИЗО. С учётом отсиженного Александр Пивоваров вышел на свободу.

Адвокаты белгородских энергетиков настаивают на невиновности подзащитных. Впереди – 2-3 судебные инстанции. Надеются адвокаты и на кассационные суды – жалобы уже подготовлены. Первые такие суды должны заработать в октябре 2019 года.

Подробности дела ИА «Бел.Ру» собрало в большом материале и в сюжете «Дело Филатова».

Материалы по теме
Четыре года в ожидании чуда: белгородские энергетики – на пороге вынесения приговораВ Мещанском суде Москвы вынесли приговор белгородским энергетикамГригориади о деле белгородских энергетиков: Такой спор надо решать в арбитражном суде
#Новости#Дело Виктора Филатова#Александр Пивоваров#Виктор филатов#Александр Хуруджи#Дело Филатова#Общество
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59