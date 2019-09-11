Белгородца уличили в получении двух пенсий

Поскольку пенсии граждане стран СНГ обязаны получать по месту жительства и в соответствии с законодательством, суд признал действия пенсионера неосновательным обогащением. Кроме того, ответчик не сообщил в территориальный орган ПФР о назначении ему выплат на Украине, хотя был об этом проинформирован. Полученные деньги мужчине придётся вернуть в ПФР, добавили в пресс-службе областного суда.