Белгородца уличили в получении двух пенсий

Posted 11 сентября 2019, 10:59
Published 11 сентября 2019, 10:59
Modified 20 августа 2024, 04:33
Updated 20 августа 2024, 04:33
Оказалось, что 65-летний белгородец воспользовался двойным гражданством и, выйдя в 2013 году на пенсию, получил в России и на Украине право на ежемесячные выплаты. До этого ему выплачивалась пенсия по инвалидности.
Обман раскрылся в 2017 году, когда ПФР запросил у украинских коллег данные по мужчине. После этого выплаты приостановились, а фонд обратился в суд с требованием взыскать переплату за четыре года – 536 тыс. руб.
Поскольку пенсии граждане стран СНГ обязаны получать по месту жительства и в соответствии с законодательством, суд признал действия пенсионера неосновательным обогащением. Кроме того, ответчик не сообщил в территориальный орган ПФР о назначении ему выплат на Украине, хотя был об этом проинформирован. Полученные деньги мужчине придётся вернуть в ПФР, добавили в пресс-службе областного суда.