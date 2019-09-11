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Posted 11 сентября 2019, 10:59

Published 11 сентября 2019, 10:59

Modified 20 августа 2024, 04:33

Updated 20 августа 2024, 04:33

Белгородца уличили в получении двух пенсий

Белгородца уличили в получении двух пенсий

11 сентября 2019, 10:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пенсия
Мужчина с двойным гражданством каждый месяц получал выплаты из российского и украинского Пенсионных фондов.

Оказалось, что 65-летний белгородец воспользовался двойным гражданством и, выйдя в 2013 году на пенсию, получил в России и на Украине право на ежемесячные выплаты. До этого ему выплачивалась пенсия по инвалидности.

Обман раскрылся в 2017 году, когда ПФР запросил у украинских коллег данные по мужчине. После этого выплаты приостановились, а фонд обратился в суд с требованием взыскать переплату за четыре года – 536 тыс. руб.

Поскольку пенсии граждане стран СНГ обязаны получать по месту жительства и в соответствии с законодательством, суд признал действия пенсионера неосновательным обогащением. Кроме того, ответчик не сообщил в территориальный орган ПФР о назначении ему выплат на Украине, хотя был об этом проинформирован. Полученные деньги мужчине придётся вернуть в ПФР, добавили в пресс-службе областного суда.

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