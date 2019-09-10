В Белгороде устроили слежку за протекающим мусоровозом

Контрольный рейд Центра экологической безопасности прошёл 10 сентября. Первым делом проверили именно улицу 60 лет Октября, 1.
После того, как компания-транспортировщик залила двор фильтратами, её обязали почистить территорию. Двор убрали, однако запах остался, поэтому был составлен акт о ненадлежащем оказании услуги.
Комиссия проследила за мусоровозом по улицам 60 лет Октября, Конева и Есенина и везде были обнаружены протечки из кузова машины. Это происходит из-за того, что швы на автомобиле не обработаны строительной пеной. А по договору перевозчик обязан обеспечить герметичность транспортировки ТКО, то есть не допускать разлива жидкости после погрузки мусора.
Компании-транспортировщику выставят штраф 100 тыс. рублей. Стоит отметить, что сумма штрафов за такие нарушения в Белгороде уже превысила 1 млн рублей.
Подобные проверки станут теперь постоянными. Два-три раза в неделю мы непременно будем выезжать по заявленным адресам от потребителей и проверять качество оказанной услуги. Если возникают подобные случаи, необходимо обращаться в ООО «ЦЭБ», ГЖИ или экоохотнадзор. Леонид Белоковаленко, гендиректор регионального оператора
Стоит отметить, что транспортная компания обязана убирать мусор после погрузки, а управляющая компания должна содержать двор в чистоте, так как в платёжных документах потребителей эту графу никто не отменял. За нарушение предусмотрены штрафы от 100 000 до 250 000 рублей.