В Белгороде устроили слежку за протекающим мусоровозом

Комиссия проследила за мусоровозом по улицам 60 лет Октября, Конева и Есенина и везде были обнаружены протечки из кузова машины. Это происходит из-за того, что швы на автомобиле не обработаны строительной пеной. А по договору перевозчик обязан обеспечить герметичность транспортировки ТКО, то есть не допускать разлива жидкости после погрузки мусора.