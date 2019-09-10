Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде устроили слежку за протекающим мусоровозом

10 сентября 2019, 15:17
Фото: ООО ЦЭБ
Поводом для рейда стало резонансное видео в соцсетях, снятое на улице 60 лет Октября, 1 на Харьковской горе.

Контрольный рейд Центра экологической безопасности прошёл 10 сентября. Первым делом проверили именно улицу 60 лет Октября, 1.

После того, как компания-транспортировщик залила двор фильтратами, её обязали почистить территорию. Двор убрали, однако запах остался, поэтому был составлен акт о ненадлежащем оказании услуги.

Комиссия проследила за мусоровозом по улицам 60 лет Октября, Конева и Есенина и везде были обнаружены протечки из кузова машины. Это происходит из-за того, что швы на автомобиле не обработаны строительной пеной. А по договору перевозчик обязан обеспечить герметичность транспортировки ТКО, то есть не допускать разлива жидкости после погрузки мусора.

Белгородцам придётся доплатить сверх тарифа за обращение с ТКО
Узнать подробнее

Компании-транспортировщику выставят штраф 100 тыс. рублей. Стоит отметить, что сумма штрафов за такие нарушения в Белгороде уже превысила 1 млн рублей.

Подобные проверки станут теперь постоянными. Два-три раза в неделю мы непременно будем выезжать по заявленным адресам от потребителей и проверять качество оказанной услуги. Если возникают подобные случаи, необходимо обращаться в ООО «ЦЭБ», ГЖИ или экоохотнадзор. Леонид Белоковаленко, гендиректор регионального оператора

Стоит отметить, что транспортная компания обязана убирать мусор после погрузки, а управляющая компания должна содержать двор в чистоте, так как в платёжных документах потребителей эту графу никто не отменял. За нарушение предусмотрены штрафы от 100 000 до 250 000 рублей.

Материалы по теме
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусораДолги за вывоз мусора с белгородцев будут собирать управляющие компании?Белгородцы не дают вывозить мусор
#Новости#Рейд#Управляющая компания#ООО «ЦЭБ»#Штрафы#Вывоз мусора#Город
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59