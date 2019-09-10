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Posted 10 сентября 2019, 10:35

Published 10 сентября 2019, 10:35

Modified 20 августа 2024, 00:38

Updated 20 августа 2024, 00:38

Сибирячка застряла в Белгородской области из-за долгов

Сибирячка застряла в Белгородской области из-за долгов

10 сентября 2019, 10:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Приставы не выпустили жительницу Енисейска в соседнюю страну.

Женщина задолжала приличную сумму по кредиту и услугам ЖКХ. Добровольный срок погашения она пропустила, в связи с чем пристав ограничил её в праве выезда за границу. Поскольку у должницы были планы провести отпуск у родственников на Украине, она всё же связалась с региональным управлением ФССП.

Однако перейти границу женщине так и не удалось – она несколько недель провела в Белгородской области. В управлении отметили, что пристав-исполнитель распределил полученные средства среди взыскателей и лишь после этого снял ограничительные меры. К слову, гражданке пришлось выплачивать и исполнительский сбор в размере 1,9 тыс. рублей.

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#Новости#Общество#Судебные приставы#Украина#Сибирь
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