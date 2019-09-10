Сибирячка застряла в Белгородской области из-за долгов

Женщина задолжала приличную сумму по кредиту и услугам ЖКХ. Добровольный срок погашения она пропустила, в связи с чем пристав ограничил её в праве выезда за границу. Поскольку у должницы были планы провести отпуск у родственников на Украине, она всё же связалась с региональным управлением ФССП.