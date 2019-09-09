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Posted 9 сентября 2019, 08:26

Published 9 сентября 2019, 08:26

Modified 20 августа 2024, 00:38

Updated 20 августа 2024, 00:38

Поселковый совет Разумного сформировали коммунисты и самовыдвиженцы

Поселковый совет Разумного сформировали коммунисты и самовыдвиженцы

9 сентября 2019, 08:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Выборы
Согласно предварительным итогам, в этот раз представители КПРФ не смогли получить большинство мест.

В Разуменский совет попадут десять самовыдвиженцев и пять коммунистов. Причём среди победителей во втором округе оказалась Екатерина Долгова от коммунистов, которая уже избиралась годом ранее. Партию в обновлённом составе также представляют Сергей Веселов, Татьяна Масловская, Константин Салов и Юрий Пасько.

В качестве самовыдвиженцев прошли Руслан Сапронов, Виктор Макаров, Наталья Суркова, Владимир Андреев (первый округ), Владимир Вознюк, Игорь Сапелин, Андрей Титенок, Андрей Собченко (второй округ), Светлана Карамышева и Игорь Щёкин (третий округ).

Не прошли в совет экс-председатель Александр Попов и депутаты Вадим Шупик, Александр Блинов, Андрей Халин, Дмитрий Петров и Александр Ульянцев.

Напомним, в мае поселковое собрание Разумного признали нелегитимным. В апреле семь из 15 депутатов добровольно сложили полномочия.

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