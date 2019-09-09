Поселковый совет Разумного сформировали коммунисты и самовыдвиженцы

Posted 9 сентября 2019, 08:26
Published 9 сентября 2019, 08:26
Modified 20 августа 2024, 00:38
Updated 20 августа 2024, 00:38
В Разуменский совет попадут десять самовыдвиженцев и пять коммунистов. Причём среди победителей во втором округе оказалась Екатерина Долгова от коммунистов, которая уже избиралась годом ранее. Партию в обновлённом составе также представляют Сергей Веселов, Татьяна Масловская, Константин Салов и Юрий Пасько.
В качестве самовыдвиженцев прошли Руслан Сапронов, Виктор Макаров, Наталья Суркова, Владимир Андреев (первый округ), Владимир Вознюк, Игорь Сапелин, Андрей Титенок, Андрей Собченко (второй округ), Светлана Карамышева и Игорь Щёкин (третий округ).
Не прошли в совет экс-председатель Александр Попов и депутаты Вадим Шупик, Александр Блинов, Андрей Халин, Дмитрий Петров и Александр Ульянцев.
Напомним, в мае поселковое собрание Разумного признали нелегитимным. В апреле семь из 15 депутатов добровольно сложили полномочия.