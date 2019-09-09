Поселковый совет Разумного сформировали коммунисты и самовыдвиженцы

В Разуменский совет попадут десять самовыдвиженцев и пять коммунистов. Причём среди победителей во втором округе оказалась Екатерина Долгова от коммунистов, которая уже избиралась годом ранее. Партию в обновлённом составе также представляют Сергей Веселов, Татьяна Масловская, Константин Салов и Юрий Пасько.