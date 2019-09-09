Nissan снижает до 10 % стоимости новых машин для сотрудников белгородских компаний

У белгородцев, которые хотят купить новенький Nissan, есть уникальная возможность – производитель оплачивает до 10 % стоимости автомобиля при условии, что покупатель является сотрудником крупной организации вне зависимости от занимаемой должности и стажа работы.*
При этом не нужно сдавать свой прежний автомобиль по программе трейд-ин, а для получения выгодной скидки достаточно предоставить только два документа:
– справку с места работы;
– копию трудовой книжки.
Такое предложение уникально для автомобильного рынка и раньше не предоставлялось другими производителями.
В итоге покупатель приобретает по очень привлекательной цене новенький автомобиль японского качества, который во многих комплектациях технически значительно превосходит аналогичные авто конкурентов.
Акция действует с 1 августа, и в настоящий момент самой популярной моделью среди белгородцев является Nissan Qashqai – стильный городской кроссовер с идеальным соотношением цены и качества.
Купить автомобиль Nissan со скидкой от производителя можно до 30 сентября включительно.
Справка. «Тринити Моторс Н» – единственный дилерский центр Nissan в Белгороде, где осуществляется не только продажа, но и сервисное обслуживание автомобилей. Все сотрудники автосалона проходят обязательное сертифицирование для оказания качественных услуг клиентам.
Телефон: +7 (4722) 376-106.
*Выгода не предоставляется владельцам и сотрудникам ИП. Предложение требует предварительного согласования с импортёром.