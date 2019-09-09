Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Nissan снижает до 10 % стоимости новых машин для сотрудников белгородских компаний

9 сентября 2019, 05:05
Фото: Nissan
Дилерский центр Nissan ООО «Тринити Моторс Н» проводит в Белгороде беспрецедентную акцию при покупке авто.

У белгородцев, которые хотят купить новенький Nissan, есть уникальная возможность – производитель оплачивает до 10 % стоимости автомобиля при условии, что покупатель является сотрудником крупной организации вне зависимости от занимаемой должности и стажа работы.*

При этом не нужно сдавать свой прежний автомобиль по программе трейд-ин, а для получения выгодной скидки достаточно предоставить только два документа:

– справку с места работы;

– копию трудовой книжки.

Такое предложение уникально для автомобильного рынка и раньше не предоставлялось другими производителями.

В итоге покупатель приобретает по очень привлекательной цене новенький автомобиль японского качества, который во многих комплектациях технически значительно превосходит аналогичные авто конкурентов.

Акция действует с 1 августа, и в настоящий момент самой популярной моделью среди белгородцев является Nissan Qashqai – стильный городской кроссовер с идеальным соотношением цены и качества.

Купить автомобиль Nissan со скидкой от производителя можно до 30 сентября включительно.

Справка. «Тринити Моторс Н» – единственный дилерский центр Nissan в Белгороде, где осуществляется не только продажа, но и сервисное обслуживание автомобилей. Все сотрудники автосалона проходят обязательное сертифицирование для оказания качественных услуг клиентам.

Дилерский центр Nissan находится в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого, 184.

Телефон: +7 (4722) 376-106.

*Выгода не предоставляется владельцам и сотрудникам ИП. Предложение требует предварительного согласования с импортёром.

Материалы по теме
Новый флагман среди легковых автомобилей Nissan представлен в БелгородеВ Белгороде прошёл мальчишник в стиле Nissan
#Новости#Ниссан#Тринити Моторс Н#Оксана Артемова#Общество
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59