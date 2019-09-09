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Минюст предупредил белгородцев о телефонных мошенниках

9 сентября 2019, 12:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Ведомство просит граждан быть бдительными и не переводить деньги мошенникам.

С 2016 года в Минюст обратились свыше 3 тыс. россиян с просьбой предоставить им бесплатного адвоката для представления их интересов в уголовном процессе. Аналогичные жалобы поступают и в Следственный комитет РФ.

Как выяснилось, поток спровоцировали мошенники: они звонят гражданам и представляются следователями, после чего сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката или получить компенсацию за купленные поддельные БАДы. Для этого необходимо отправить в Минюст или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного адвоката.

Через некоторое время с жертвами связываются мошенники под видом правозащитников и просят перечислить средства через платёжные системы. В Минюсте подчеркнули, что настоящие сотрудники госорганов никогда не требуют подобного.

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#Новости#Минюст#Телефонные мошенники#Следователи#Компенсации#Общество
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