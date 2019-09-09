Минюст предупредил белгородцев о телефонных мошенниках

Как выяснилось, поток спровоцировали мошенники: они звонят гражданам и представляются следователями, после чего сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката или получить компенсацию за купленные поддельные БАДы. Для этого необходимо отправить в Минюст или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного адвоката.