Минюст предупредил белгородцев о телефонных мошенниках

С 2016 года в Минюст обратились свыше 3 тыс. россиян с просьбой предоставить им бесплатного адвоката для представления их интересов в уголовном процессе. Аналогичные жалобы поступают и в Следственный комитет РФ.
Как выяснилось, поток спровоцировали мошенники: они звонят гражданам и представляются следователями, после чего сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката или получить компенсацию за купленные поддельные БАДы. Для этого необходимо отправить в Минюст или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного адвоката.
Через некоторое время с жертвами связываются мошенники под видом правозащитников и просят перечислить средства через платёжные системы. В Минюсте подчеркнули, что настоящие сотрудники госорганов никогда не требуют подобного.