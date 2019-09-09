Белгородцы проголосовали за присоединение двух сёл к посёлку Разумное

Posted 9 сентября 2019, 08:10
Published 9 сентября 2019, 08:10
Modified 20 августа 2024, 00:38
Updated 20 августа 2024, 00:38
8 сентября в России прошёл единый день голосования. Помимо выборов в горсовет Белгорода, совет депутатов Губкина и поселковое собрание Разумного, был проведён референдум по отнесению сёл Нижний Ольшанец и Топлинка к территории Разумного.
Голосование проходило на двух избирательных участках − № 265 и 266. На первом из 1 396 числящихся в списке человек проголосовало 743, на втором – 252 из 467.
В УИК № 265 за присоединение Нижнего Ольшанца и Топлинки к территории городского поселения «Посёлок Разумное» проголосовали 91,28 %, или 680 человек. В УИК № 266 на изменение границ Крутологского сельского поселения дали согласие 63,81 %, или 164 человека.
Напомним, что по результатам довыборов в горсовет Белгорода больше всех голосов получили единороссы Михаил Чефранов и Денис Загребайлов.