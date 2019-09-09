bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября 2019, 08:10

Published 9 сентября 2019, 08:10

Modified 20 августа 2024, 00:38

Updated 20 августа 2024, 00:38

Белгородцы проголосовали за присоединение двух сёл к посёлку Разумное

Белгородцы проголосовали за присоединение двух сёл к посёлку Разумное

9 сентября 2019, 08:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Выборы
В избиркоме Белгородской области опубликовали результаты референдума.

8 сентября в России прошёл единый день голосования. Помимо выборов в горсовет Белгорода, совет депутатов Губкина и поселковое собрание Разумного, был проведён референдум по отнесению сёл Нижний Ольшанец и Топлинка к территории Разумного.

Голосование проходило на двух избирательных участках − № 265 и 266. На первом из 1 396 числящихся в списке человек проголосовало 743, на втором – 252 из 467.

В УИК № 265 за присоединение Нижнего Ольшанца и Топлинки к территории городского поселения «Посёлок Разумное» проголосовали 91,28 %, или 680 человек. В УИК № 266 на изменение границ Крутологского сельского поселения дали согласие 63,81 %, или 164 человека.

Напомним, что по результатам довыборов в горсовет Белгорода больше всех голосов получили единороссы Михаил Чефранов и Денис Загребайлов.

Материалы по теме
Выборы белгородцам не интересны: о явке за полчаса до закрытия избирательных участковКОИБы и подарки: как прошли выборы депутатов Белгородского городского СоветаМихаил Чефранов и Денис Загребайлов стали депутатами Белгородского городского Совета
#Новости#Общество#Выборы#Разумное#Эксклюзив#Избирком#Нижний ольшанец
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика