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Posted 8 сентября 2019, 18:22

Published 8 сентября 2019, 18:22

Modified 20 августа 2024, 00:38

Updated 20 августа 2024, 00:38

Выборы белгородцам не интересны: о явке за полчаса до закрытия избирательных участков

Выборы белгородцам не интересны: о явке за полчаса до закрытия избирательных участков

8 сентября 2019, 18:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Выборы
В областном избиркоме выдали статистику по явке на выборах в Белгородской области.

За полчаса до закрытия избирательных участков на довыборах в Белгородский городской Совет по округам № 2 и № 3 проголосовало 4 111 избирателей. Это 16,08 % от внесённых в списки.

На выборах депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва избиратели были активнее. На этот же час отдали свои голоса 5 935 человек, что составляет 44,16 %.

Наконец, депутатов поселкового собрания Разумного за полчаса до окончания голосования выбрали 4 284 человека, или 24,72 %.

Больше половины занесённых в списки проголосовали на референдуме по отнесению сёл Нижний Ольшанец и Топлинка к городскому поселению Разумное. Выбор сделали 988 человек, что составило 53,03 %.

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#Новости#Выборы#Политика#Губкин#Белгородский городской совет
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