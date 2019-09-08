Выборы белгородцам не интересны: о явке за полчаса до закрытия избирательных участков

Posted 8 сентября 2019, 18:22
Published 8 сентября 2019, 18:22
Modified 20 августа 2024, 00:38
Updated 20 августа 2024, 00:38
За полчаса до закрытия избирательных участков на довыборах в Белгородский городской Совет по округам № 2 и № 3 проголосовало 4 111 избирателей. Это 16,08 % от внесённых в списки.
На выборах депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва избиратели были активнее. На этот же час отдали свои голоса 5 935 человек, что составляет 44,16 %.
Наконец, депутатов поселкового собрания Разумного за полчаса до окончания голосования выбрали 4 284 человека, или 24,72 %.
Больше половины занесённых в списки проголосовали на референдуме по отнесению сёл Нижний Ольшанец и Топлинка к городскому поселению Разумное. Выбор сделали 988 человек, что составило 53,03 %.