Семья из Старого Оскола задолжала 309 тысяч по ЖКХ из-за невозможности договориться

Posted 6 сентября 2019, 08:02
Published 6 сентября 2019, 08:02
Modified 20 августа 2024, 00:38
Updated 20 августа 2024, 00:38
Три родственника – жители Старого Оскола задолжали МУП «Расчётно-аналитический центр» 309 тыс. рублей по ЖКХ. По решению суда долг они должны были погасить солидарно, но на деле договориться семья не смогла.
Чтобы подтолкнуть оскольчан к выплате долга, судебные приставы запретили им выезжать за границу, обратили взыскание на расчётные счета должников. Кроме этого, одного из неплательщиков ограничили в пользовании недвижимостью и транспортом.
После принятых мер семья погасила всю сумму долга, сообщили в УФССП России по Белгородской области.