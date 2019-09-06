bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября 2019, 08:02

Published 6 сентября 2019, 08:02

Modified 20 августа 2024, 00:38

Updated 20 августа 2024, 00:38

Семья из Старого Оскола задолжала 309 тысяч по ЖКХ из-за невозможности договориться

Семья из Старого Оскола задолжала 309 тысяч по ЖКХ из-за невозможности договориться

6 сентября 2019, 08:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЖКХ
Деньги родственники вернули только после запрета на выезд за границу и ареста имущества.

Три родственника – жители Старого Оскола задолжали МУП «Расчётно-аналитический центр» 309 тыс. рублей по ЖКХ. По решению суда долг они должны были погасить солидарно, но на деле договориться семья не смогла.

Чтобы подтолкнуть оскольчан к выплате долга, судебные приставы запретили им выезжать за границу, обратили взыскание на расчётные счета должников. Кроме этого, одного из неплательщиков ограничили в пользовании недвижимостью и транспортом.

После принятых мер семья погасила всю сумму долга, сообщили в УФССП России по Белгородской области.

Материалы по теме
В Белгородской области завод едва не потерял имущество из-за долга Тепловоз Белгородского НПЗ продадут с торгов в счёт погашения долгов по зарплатеАрест беговой дорожки побудил белгородца вернуть 327 тысяч долга по кредиту
#Новости#Общество#Старый Оскол#Долг#ЖКХ#Суд#Арест#Новости Старого Оскола#Приставы#Запрет выезда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика