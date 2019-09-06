Кокорина и Мамаева освободят из колонии в Белгородской области

Напомним, что футболистов осудили за участие в драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Им назначили наказание в виде полутора лет колонии. Поскольку спортсмены были в СИЗО с октября, срок им вынесли из расчёта день ареста за полтора в колонии.