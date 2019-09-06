Кокорина и Мамаева освободят из колонии в Белгородской области

Posted 6 сентября 2019, 07:16
Published 6 сентября 2019, 07:16
Modified 1 декабря 2024, 08:53
Updated 1 декабря 2024, 08:53
Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу, пишет «Интерфакс». Футболисты отбывали наказание в алексеевской исправительной колонии № 4.
6 сентября суд постановил освободить спортсменов условно-досрочно. Из колонии футболистов выпустят через 10 дней – после того, как решение суда вступит в силу.
Удовлетворено ходатайство и младшего брата Александра Кокорина Кирилла.
Напомним, что футболистов осудили за участие в драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Им назначили наказание в виде полутора лет колонии. Поскольку спортсмены были в СИЗО с октября, срок им вынесли из расчёта день ареста за полтора в колонии.