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Posted 5 сентября 2019, 08:15

Published 5 сентября 2019, 08:15

Modified 20 августа 2024, 01:18

Updated 20 августа 2024, 01:18

Жительницу Губкина накажут за обвинение судьи во взяточничестве

Жительницу Губкина накажут за обвинение судьи во взяточничестве

5 сентября 2019, 08:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коррупция
В отношении 44-летней женщины возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос.

По версии следствия, в начале года жительница Губкина подала в суд иск, который через месяц признали необоснованным и не подлежащим удовлетворению. Желая добиться отмены решения, женщина обвинила судью в получении взятки от ответчика – сообщение она отправила в СКР, Генпрокуратуру и ФСБ.

В мае апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений, не найдя признаков коррупционного преступления. В региональном следственном управлении СКР отметили, что автор доноса знала, что её сообщение может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

В результате она сама стала фигурантом. Материалы с обвинительным заключением следователи отправили на рассмотрение в суд.

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#Новости#Происшествия#Губкин#Коррупция#Уголовное дело#Взятка#Суд#Ложный донос
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