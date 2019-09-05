Жительницу Губкина накажут за обвинение судьи во взяточничестве

По версии следствия, в начале года жительница Губкина подала в суд иск, который через месяц признали необоснованным и не подлежащим удовлетворению. Желая добиться отмены решения, женщина обвинила судью в получении взятки от ответчика – сообщение она отправила в СКР, Генпрокуратуру и ФСБ.