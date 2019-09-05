Жительницу Губкина накажут за обвинение судьи во взяточничестве

Posted 5 сентября 2019, 08:15
Published 5 сентября 2019, 08:15
Modified 20 августа 2024, 01:18
Updated 20 августа 2024, 01:18
По версии следствия, в начале года жительница Губкина подала в суд иск, который через месяц признали необоснованным и не подлежащим удовлетворению. Желая добиться отмены решения, женщина обвинила судью в получении взятки от ответчика – сообщение она отправила в СКР, Генпрокуратуру и ФСБ.
В мае апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений, не найдя признаков коррупционного преступления. В региональном следственном управлении СКР отметили, что автор доноса знала, что её сообщение может стать поводом для возбуждения уголовного дела.
В результате она сама стала фигурантом. Материалы с обвинительным заключением следователи отправили на рассмотрение в суд.