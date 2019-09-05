В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Posted 5 сентября 2019, 07:03
Published 5 сентября 2019, 07:03
Modified 20 августа 2024, 01:18
Updated 20 августа 2024, 01:18
Обойтись без инспектора ДПС и бумажного европротокола с 1 ноября смогут водители в ряде субъектов РФ. Оформление доступно через интегрированное с ЕСИА («Госуслуги») мобильное приложение: страховщики получат нужные данные из личного кабинета владельца авто, а тому останется лишь загрузить фото с места ДТП.
Однако воспользоваться удалённым оформлением можно будет лишь в случае, если в аварии нет пострадавших, все участники согласны с обстоятельствами и зарегистрированы на портале «Госуслуги». К слову, с 1 сентября формально это можно будет сделать, если информация о ДТП зафиксирована и отправлена в информационную систему (АИС) ОСАГО через ЭРА-ГЛОНАСС и мобильное приложение.
Разработанное для этого мобильное приложение «Помощник ОСАГО» с ноября заработает в четырёх регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и позволит оформить европротокол за 10−15 минут при условии, что оба водителя зарегистрированы на сайте «Госуслуги», оба сделали фото места ДТП и не имеют разногласий по поводу его обстоятельств.