В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Однако воспользоваться удалённым оформлением можно будет лишь в случае, если в аварии нет пострадавших, все участники согласны с обстоятельствами и зарегистрированы на портале «Госуслуги». К слову, с 1 сентября формально это можно будет сделать, если информация о ДТП зафиксирована и отправлена в информационную систему (АИС) ОСАГО через ЭРА-ГЛОНАСС и мобильное приложение.