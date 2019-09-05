Министр экономразвития РФ назвал условия для сокращения рабочей недели

Напомним, с инициативой сократить рабочую неделю на день выступил глава российского кабмина Дмитрий Медведев. Свои предложения по этому вопросу в Минтруд направили представители профсоюзов, а до 30 сентября ведомство обязано озвучить свою позицию о перспективах такого шага.