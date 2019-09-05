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Posted 5 сентября 2019, 07:11

Published 5 сентября 2019, 07:11

Modified 20 августа 2024, 03:16

Updated 20 августа 2024, 03:16

Министр экономразвития РФ назвал условия для сокращения рабочей недели

Министр экономразвития РФ назвал условия для сокращения рабочей недели

5 сентября 2019, 07:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
При этом глава МЭР Максим Орешкин отказался говорить о сроках внесения поправок в трудовое законодательство.

Главными условиями министр назвал высокие доходы россиян и уровень производительности труда. Прогнозировать сроки внесения корректировок в ТК Орешкин отказался, заявив ТАСС, что сейчас важно сосредоточиться на выполнении хотя бы первой части задачи.

Напомним, с инициативой сократить рабочую неделю на день выступил глава российского кабмина Дмитрий Медведев. Свои предложения по этому вопросу в Минтруд направили представители профсоюзов, а до 30 сентября ведомство обязано озвучить свою позицию о перспективах такого шага.

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#Новости#Общество#Рабочая неделя#Минэкономразвития#Трудовой кодекс
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