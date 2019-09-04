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Posted 4 сентября 2019, 13:26

Published 4 сентября 2019, 13:26

Modified 20 августа 2024, 00:37

Updated 20 августа 2024, 00:37

За грузоперевозками в Белгородской области введут особый контроль

За грузоперевозками в Белгородской области введут особый контроль

4 сентября 2019, 13:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ремонт дорог
Евгений Савченко поручил главам муниципалитетов разработать чёткую систему контроля грузовиков.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Евгений Савченко высказался о необходимости ввести контроль за грузоперевозками в Белгородской области. По его словам, грузовики, весящие сверх норматива, должны ездить по отдельным дорогам. От того, что они пользуются местными муниципальными трассами, полотно быстро изнашивается и разрушается.

Губернатор поручил главам регионов разработать чёткую систему контроля. В решении проблемы должна принимать участие автоинспекция. В будущем планируют проводить регулярные межведомственные рейды.

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