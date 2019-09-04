За грузоперевозками в Белгородской области введут особый контроль

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Евгений Савченко высказался о необходимости ввести контроль за грузоперевозками в Белгородской области. По его словам, грузовики, весящие сверх норматива, должны ездить по отдельным дорогам. От того, что они пользуются местными муниципальными трассами, полотно быстро изнашивается и разрушается.