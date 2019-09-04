За грузоперевозками в Белгородской области введут особый контроль

Posted 4 сентября 2019, 13:26
Published 4 сентября 2019, 13:26
Modified 20 августа 2024, 00:37
Updated 20 августа 2024, 00:37
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Евгений Савченко высказался о необходимости ввести контроль за грузоперевозками в Белгородской области. По его словам, грузовики, весящие сверх норматива, должны ездить по отдельным дорогам. От того, что они пользуются местными муниципальными трассами, полотно быстро изнашивается и разрушается.
Губернатор поручил главам регионов разработать чёткую систему контроля. В решении проблемы должна принимать участие автоинспекция. В будущем планируют проводить регулярные межведомственные рейды.