В белгородских огурцах нашли превышение содержания калия в 7,5 раза

Как выяснили эксперты Центра гигиены и эпидемиологии, все испытуемые прошли проверку лишь по двум параметрам: соли тяжёлых металлов и пестициды. У белгородских огурцов зафиксировали повышенное содержание калия – в 7,5 раза. Аналогичная проблема у арбузов (в восемь раз), плюс превышение по магнию (в семь раз), кальцию (в четыре), железу (в три) и натрию (в 1,5).