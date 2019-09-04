В белгородских огурцах нашли превышение содержания калия в 7,5 раза

Posted 4 сентября 2019, 07:22
Published 4 сентября 2019, 07:22
Modified 20 августа 2024, 03:16
Updated 20 августа 2024, 03:16
Исследованию подверглись огурцы сорта «мева» из Белгородской области, ростовские дыни «гуляби», арбузы из Крыма, краснодарский виноград и яблоки «женева эрли», персики от ООО «ИЦ “Колибри”», укроп, петрушка и зелёный лук из Тульской области.
Как выяснили эксперты Центра гигиены и эпидемиологии, все испытуемые прошли проверку лишь по двум параметрам: соли тяжёлых металлов и пестициды. У белгородских огурцов зафиксировали повышенное содержание калия – в 7,5 раза. Аналогичная проблема у арбузов (в восемь раз), плюс превышение по магнию (в семь раз), кальцию (в четыре), железу (в три) и натрию (в 1,5).
Плохие показатели по нитратам у дынь и укропа. К слову, дыни не прошли сразу по нескольким показателям: калий (больше нормы почти в 50 раз), железо, натрий и кальций (в 15, 13 и 11 раз соответственно), пишет РИА «Новости». Повышенное содержание калия выявили у винограда, яблок, укропа, петрушки и лука. «Сдали» тест здесь лишь персики.
По мнению экспертов Роспотребнадзора, отклонения могли возникнуть из-за климатических особенностей регионов. Немаловажным фактором стали пестициды и удобрения, что подтвердили специалисты ФИЦ питания и биотехнологий: превышение показателя по калию свидетельствует о том, что производители злоупотребили калийными удобрениями.
К слову, перебор с калием, как у белгородских огурцов, может плохо отразиться на здоровье людей, страдающих хронической почечной недостаточностью. Однако при проблемах с сердечно-сосудистой системой и высокой отёчностью он даже полезен.