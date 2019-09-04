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Posted 4 сентября 2019, 08:21

Published 4 сентября 2019, 08:21

Modified 20 августа 2024, 01:06

Updated 20 августа 2024, 01:06

На горячее питание каждого студента ссуза из бюджета области выделят 42 рубля

На горячее питание каждого студента ссуза из бюджета области выделят 42 рубля

4 сентября 2019, 08:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Эксклюзив
Поправки в закон «Об образовании в Белгородской области» одобрил глава региона Евгений Савченко.

Согласно документу, бесплатное одноразовое горячее питание вводится с 1 сентября для всех категорий студентов очной формы обучения, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена и профподготовки.

Так, на одного студента в этом и следующем году суточная норма должна составить 42 рубля. Дополнительные расходы из бюджета на организацию горячего питания оцениваются в 66,4 тыс. рублей (2019-й) и 155 тыс. рублей (2020-й). В 2021 году сумма увеличится до 161,3 тыс. рублей.

Сегодня, 4 сентября, поправки к закону на заседании комитетов областной Думы представит заместитель губернатора Ольга Павлова.

Напомним, в мае на 5 рублей увеличили дотации на питание в школах Белгорода. Тогда же ОНФ предложил Владимиру Путину ввести бесплатное питание в начальных классах.

Мы писали и о том, кто участвует в госзакупках на поставки продуктов для школьного питания.

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#Новости#Общество#Законопроект#Белгородская областная Дума#Эксклюзив#Питание#Ссузы
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