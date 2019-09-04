На горячее питание каждого студента ссуза из бюджета области выделят 42 рубля

Так, на одного студента в этом и следующем году суточная норма должна составить 42 рубля. Дополнительные расходы из бюджета на организацию горячего питания оцениваются в 66,4 тыс. рублей (2019-й) и 155 тыс. рублей (2020-й). В 2021 году сумма увеличится до 161,3 тыс. рублей.