Большая меховая ярмарка от производителя пройдёт в Белгороде

6–8 сентября ТЦ «Славный», пр-т Славы, 148а (1-й этаж)
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Кировская меховая фабрика — это мастерская по созданию истинных произведений искусства: шубок, полушубков, головных уборов, жилетов, жакетиков и даже варежек. Материалы только высочайшего качества используются при пошиве изделий. Модели от классических, в которых можно и в мир, и в пир, до ультрамодных, в том числе и спортивного стиля.
Крой — самый разнообразный, зависит от вида меха. Самые популярные:
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Шубы модельного ряда сезона 2018 будут продаваться с жаркими летними скидками до 50 %. Отличная возможность приобрести изделие фабричного качества по низкой цене. Всего будет порядка 500 изделий по сниженным ценам.
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