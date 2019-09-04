Большая меховая ярмарка от производителя пройдёт в Белгороде

Кировская меховая фабрика — это мастерская по созданию истинных произведений искусства: шубок, полушубков, головных уборов, жилетов, жакетиков и даже варежек. Материалы только высочайшего качества используются при пошиве изделий. Модели от классических, в которых можно и в мир, и в пир, до ультрамодных, в том числе и спортивного стиля.