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Большая меховая ярмарка от производителя пройдёт в Белгороде

4 сентября 2019, 06:00
Тепло для тела и души, радость для глаз и сердца, нежность от прикосновения… Всё это и не только о шубках и полушубках Кировской меховой фабрики, которые представлены на выставке в Белгороде.

6–8 сентября ТЦ «Славный», пр-т Славы, 148а (1-й этаж)

Промокод с официального сайта компании-производителя — это возможность купить шубу с летней скидкой 20 % или в рассрочку на идеальных условиях: не требуется первоначальный взнос, нет процентов.

Кировская меховая фабрика — это мастерская по созданию истинных произведений искусства: шубок, полушубков, головных уборов, жилетов, жакетиков и даже варежек. Материалы только высочайшего качества используются при пошиве изделий. Модели от классических, в которых можно и в мир, и в пир, до ультрамодных, в том числе и спортивного стиля.

Крой — самый разнообразный, зависит от вида меха. Самые популярные:

  • Лиса по причине пушистости и остистости меха кроится зачастую по прямой. В коллекции Кировской меховой фабрики можно выбрать из шуб и полушубков из лисы разных природных окрасов (огневка, крестовка, финская, чёрно-бурая), но только прямого кроя. Есть модели длиной до колена, есть до середины бедра, с воротником-стойкой, полнодлинным рукавом и рукавом в 3/4;
  • Нутрия. Из необработанной нутрии отшиваются шубы прямого или трапециевидного кроя. В таких изделиях внезапный снег с дождём не страшны (модели «Наташа» и «Муза»). Щипаная нутрия теряет часть водоотталкивающих свойств, однако природный блеск сохраняется, особенно эффектно смотрится шубка с поперечным расположением меховых пластин. Самая популярная и востребованная нутрия – стриженая. Лёгкая, невероятно нежная и пушистая, тёплая, можно даже спутать с норкой. Шубы из нутрии отшиваются и прямые, и А-силуэта, и веретеноподобные, и отрезные;
  • Норка – идеальный мех для пошива даже самой замысловатой в плане кроя модели. Шкурки самочек используются для изготовления роскошных шубок свободного кроя, годе, с юбкой полусолнце. Модельный ряд и ассортимент просто невероятный! На выставке-распродаже в Белгороде будет на что посмотреть!

Распродажа со скидками до 50 %

Шубы модельного ряда сезона 2018 будут продаваться с жаркими летними скидками до 50 %. Отличная возможность приобрести изделие фабричного качества по низкой цене. Всего будет порядка 500 изделий по сниженным ценам.

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Все за шубой: меховая ярмарка от производителя пройдёт в Белгороде
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