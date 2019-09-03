Белгород занял 30-е место в рейтинге безопасных городов России

Рейтинг безопасных городов составили аналитики портала Domofond.ru. Жителям 200 городов они предложили оценить утверждение «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в тёмное время суток» баллом от одного до десяти. Всего в опросе участвовали более 90 тыс. респондентов.