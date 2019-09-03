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Белгород занял 30-е место в рейтинге безопасных городов России

3 сентября 2019, 10:10
Фото: pixabay.com
Высоко оценили безопасность своего города и жители Губкина, а вот Старый Оскол вышел за пределы первой сотни списка.
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Рейтинг

Рейтинг безопасных городов составили аналитики портала Domofond.ru. Жителям 200 городов они предложили оценить утверждение «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в тёмное время суток» баллом от одного до десяти. Всего в опросе участвовали более 90 тыс. респондентов.

Россияне в среднем оценили защищённость в своих городах на 6,8 балла. Самыми безопасными стали Ейск (8,6 балла), Геленджик (8,4) и Грозный (8,3).

Жители Белгорода поставили свой город на 30-е место – 7,3 балла. Губкин стал 47-м с результатом в 7,1 балла, а вот Старый Оскол с суммой баллов 6,3 попал только на 139-е место.

Ближайшие соседи Белгорода – Воронеж и Курск – вошли в первую сотню безопасных городов: города расположились на 91-м и 97-м местах соответственно.

Аутсайдерами рейтинга стали Шахты (Ростовская область, 4,5 балла), Киселёвск (Кемеровская область, 4,9) и Свободный (Амурская область, 5 баллов).

Напомним, что ранее Белгородская область возглавила рейтинг безопасных регионов России. По данным УМВД, более 60 % жителей региона чувствуют себя в безопасности.

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