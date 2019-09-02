В начальной школе в Новой жизни Белгорода не набрали детей в 3-й и 4-й классы

Учреждение заработало с началом учебного года. Напомним, что распоряжение о его создании мэр Юрий Галдун подписал в апреле этого года.
Тогда же сообщалось, что начальная школа и детский сад смогут принять по 200 детей. Однако в 2019−2020 учебном году ребят приняли только в первый и второй класс. На третий и четвёртый учеников не хватило. Так, в третий подали шесть заявлений, а в четвёртый — только два.
Начальная школа — детский сад располагается на площади более 7 тыс. м². Строительство оценивали в 345,7 млн рублей. Возводили школу в рамках нацпроекта «Демография».
Напомним, что урбанист Илья Варламов после посещения Белгорода назвал школу – детский сад «Акварель» «одной из лучших государственных школ в России».