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В начальной школе в Новой жизни Белгорода не набрали детей в 3-й и 4-й классы

2 сентября 2019, 13:39
Фото: департамент строительства и транспорта Белгородской области
В областном центре открылась начальная школа — детский сад № 26 «Акварель».

Учреждение заработало с началом учебного года. Напомним, что распоряжение о его создании мэр Юрий Галдун подписал в апреле этого года.

Тогда же сообщалось, что начальная школа и детский сад смогут принять по 200 детей. Однако в 2019−2020 учебном году ребят приняли только в первый и второй класс. На третий и четвёртый учеников не хватило. Так, в третий подали шесть заявлений, а в четвёртый — только два.

Начальная школа — детский сад располагается на площади более 7 тыс. м². Строительство оценивали в 345,7 млн рублей. Возводили школу в рамках нацпроекта «Демография».

Напомним, что урбанист Илья Варламов после посещения Белгорода назвал школу – детский сад «Акварель» «одной из лучших государственных школ в России».

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