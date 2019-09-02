bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября 2019, 09:36

Published 2 сентября 2019, 09:36

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

В День святого Валентина белгородец без гражданства 15 раз ударил ножом приятеля

В День святого Валентина белгородец без гражданства 15 раз ударил ножом приятеля

2 сентября 2019, 09:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Дело передали в суд для рассмотрения по существу.

14 февраля 2019 года в хуторе Шутово Корочанского района двое мужчин 57 и 33 лет выпивали вместе. Более молодой из них увидел на подоконнике мобильный телефон и решил, что полгода назад дал приятелю им попользоваться.

На претензии, почему до сих пор не вернул смартфон, старший товарищ, как сообщается в публикации на сайте регионального следкома, «сильно возражал». В результате ссоры обвиняемый нанёс знакомому 15 ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался.

Шум услышал сосед. Выйдя на улицу, он увидел лежащего на улице в мороз мужчину и сообщил в полицию.

Следствие собрало материалы по делу, теперь его передали в суд для рассмотрения по существу.

Материалы по теме
Белгородец извинился перед другом, которого ударил ножом в грудьБелгородец пытался занять должность главного мелиоратора с помощью ножаЖительница Белгородской области получила от приятельницы два удара ножом
#Новости#Происшествия#Уголовное дело#Нож#Следственный комитет#Корочанский район#Телефон#День святого валентина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика