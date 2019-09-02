В День святого Валентина белгородец без гражданства 15 раз ударил ножом приятеля

Posted 2 сентября 2019, 09:36
Published 2 сентября 2019, 09:36
Modified 20 августа 2024, 03:15
Updated 20 августа 2024, 03:15
14 февраля 2019 года в хуторе Шутово Корочанского района двое мужчин 57 и 33 лет выпивали вместе. Более молодой из них увидел на подоконнике мобильный телефон и решил, что полгода назад дал приятелю им попользоваться.
На претензии, почему до сих пор не вернул смартфон, старший товарищ, как сообщается в публикации на сайте регионального следкома, «сильно возражал». В результате ссоры обвиняемый нанёс знакомому 15 ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался.
Шум услышал сосед. Выйдя на улицу, он увидел лежащего на улице в мороз мужчину и сообщил в полицию.
Следствие собрало материалы по делу, теперь его передали в суд для рассмотрения по существу.