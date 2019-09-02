Арест беговой дорожки побудил белгородца вернуть 327 тысяч долга по кредиту

Posted 2 сентября 2019, 08:56
Published 2 сентября 2019, 08:56
Modified 20 августа 2024, 00:37
Updated 20 августа 2024, 00:37
Житель Корочанского района задолжал по кредиту 327 тыс. рублей. С долгом он расставаться не спешил и накопил ещё 23 тыс. рублей исполнительского сбора.
В срок белгородец деньги не вернул, поэтому судебным приставам пришлось наложить запрет на совершение регистрационных действий в отношении авто, а также на выезд за границу. Однако самой действенной мерой оказался арест беговой дорожки за 22 тыс. рублей. 28-летний мужчина побоялся остаться без тренировок и погасил задолженность.
Ещё один белгородец задолжал по алиментам уже совершеннолетнему сыну 303 тыс. рублей. Вернуть деньги житель Ровеньского района решился только после ареста любимой машины ВАЗ-2110. Должник не только рассчитался по алиментам, но и заплатил исполнительский сбор 26 тыс. рублей, сообщили в УФССП России по Белгородской области.