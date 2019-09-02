Арест беговой дорожки побудил белгородца вернуть 327 тысяч долга по кредиту

В срок белгородец деньги не вернул, поэтому судебным приставам пришлось наложить запрет на совершение регистрационных действий в отношении авто, а также на выезд за границу. Однако самой действенной мерой оказался арест беговой дорожки за 22 тыс. рублей. 28-летний мужчина побоялся остаться без тренировок и погасил задолженность.