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Posted 2 сентября 2019, 08:56

Published 2 сентября 2019, 08:56

Modified 20 августа 2024, 00:37

Updated 20 августа 2024, 00:37

Арест беговой дорожки побудил белгородца вернуть 327 тысяч долга по кредиту

Арест беговой дорожки побудил белгородца вернуть 327 тысяч долга по кредиту

2 сентября 2019, 08:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Именно перспектива остаться без занятий спортом испугала мужчину, а не арест автомобиля и запрет на выезд за границу.

Житель Корочанского района задолжал по кредиту 327 тыс. рублей. С долгом он расставаться не спешил и накопил ещё 23 тыс. рублей исполнительского сбора.

В срок белгородец деньги не вернул, поэтому судебным приставам пришлось наложить запрет на совершение регистрационных действий в отношении авто, а также на выезд за границу. Однако самой действенной мерой оказался арест беговой дорожки за 22 тыс. рублей. 28-летний мужчина побоялся остаться без тренировок и погасил задолженность.

Ещё один белгородец задолжал по алиментам уже совершеннолетнему сыну 303 тыс. рублей. Вернуть деньги житель Ровеньского района решился только после ареста любимой машины ВАЗ-2110. Должник не только рассчитался по алиментам, но и заплатил исполнительский сбор 26 тыс. рублей, сообщили в УФССП России по Белгородской области.

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#Новости#Общество#Судебные приставы#Алименты#Велодорожка#Арест имущества
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