bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 сентября 2019, 12:51

Published 1 сентября 2019, 12:51

Modified 20 августа 2024, 01:17

Updated 20 августа 2024, 01:17

Правила призыва в армию изменились в России

Правила призыва в армию изменились в России

1 сентября 2019, 12:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Призыв
С 1 сентября граждане с отсрочкой или правом на освобождение от военной службы могут от отсрочки отказаться.

Сделать это можно добровольно, оставив заявление в комиссии военкомата. Отказаться от отсрочки могут граждане с учёной степенью, студенты очного отделения бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также родные братья и сыновья умерших во время военной службы, пишет РИА «Новости».

Соответствующие поправки внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе». Нововведения вступают в силу с 1 сентября.

Материалы по теме
Обучение в магистратуре даст всем студентам отсрочку от армииДепутат Белгородского горсовета ушёл в армию и лишился мандатаАлександр Панин: Нужно освободить медиков и педагогов от призыва в армию
#Новости#Общество#Призыв#Военная служба#Отсрочка#Армия#Военкомат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика