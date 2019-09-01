Правила призыва в армию изменились в России

Сделать это можно добровольно, оставив заявление в комиссии военкомата. Отказаться от отсрочки могут граждане с учёной степенью, студенты очного отделения бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также родные братья и сыновья умерших во время военной службы, пишет РИА «Новости».