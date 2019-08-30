В Белгородском районе щенок заразился бешенством от лисы

С начала года бешенство лабораторно подтверждено в 28 случаях. Самые высокие показатели у домашних плотоядных (22), тогда как среди диких животных зафиксировано четыре случая, два – у крупного и мелкого рогатого скота. В управлении призвали не забывать про вакцинацию животных, которая является единственной мерой борьбы и профилактики заболевания.