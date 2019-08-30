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В Белгородском районе щенок заразился бешенством от лисы

30 августа 2019, 11:51
Фото: pixabay.com
Положительный результат получили специалисты вирусологического отдела ФГБУ «Белгородская МВЛ».

По данным регионального управления Россельхознадзора, бешенство нашли у щенка из Белгородского района. Скорее всего, собака заразилась от лисы, с которой контактировала до болезни. До этого специалисты установили положительный результат у крупного рогатого скота из Красненского района.

С начала года бешенство лабораторно подтверждено в 28 случаях. Самые высокие показатели у домашних плотоядных (22), тогда как среди диких животных зафиксировано четыре случая, два – у крупного и мелкого рогатого скота. В управлении призвали не забывать про вакцинацию животных, которая является единственной мерой борьбы и профилактики заболевания.

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#Новости#Крупный рогатый скот#Щенок#Бешенство#Лиса#Красненский район#Белгородский район#Общество
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