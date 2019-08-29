За падение у дома белгородка получила от УК 150 рублей компенсации морального вреда

Posted 29 августа 2019, 16:00
Published 29 августа 2019, 16:00
Modified 1 декабря 2024, 08:45
Updated 1 декабря 2024, 08:45
Зимой жительница Белгорода упала на не очищенной от снега и льда тротуарной дорожке у своего дома и получила травму. Она подала в районный суд на управляющую компанию иск о компенсации морального вреда.
В суде представители УК сослались на то, что все обязанности по уборке придомовой территории в зимний период выполнялись.
Суд, рассмотрев все доказательства, установил, что управляющая компания не выполнила обязанности по уборке тротуарной дорожки от снега и наледи. Исковые требования белгородки частично удовлетворили, с управляющей компании взыскана компенсация морального вреда в размере 150 рублей.
Решение ещё не вступило в законную силу, сообщили в прокуратуре Белгорода.