Светофор и остановочный комплекс в Белгороде временно останутся без электричества

Posted 29 августа 2019, 10:29
Published 29 августа 2019, 10:29
Modified 20 августа 2024, 01:17
Updated 20 августа 2024, 01:17
Дома на Народном бульваре, улицах Князя Трубецкого, Преображенской, Сургутской и в Лучевых переулках затронут плановые отключения электроэнергии со 2 по 6 сентября.
3 и 4 сентября не будет работать один из светофоров на улице Преображенской, а также один из остановочных комплексов.
Отключения связаны с плановым ремонтом оборудования подстанций. С полным перечнем домов и объектов можно ознакомиться в документе на сайте мэрии.