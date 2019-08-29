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Posted 29 августа 2019, 10:29

Published 29 августа 2019, 10:29

Modified 20 августа 2024, 01:17

Updated 20 августа 2024, 01:17

Светофор и остановочный комплекс в Белгороде временно останутся без электричества

Светофор и остановочный комплекс в Белгороде временно останутся без электричества

29 августа 2019, 10:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
О плане отключений на начало сентября рассказали в мэрии.

Дома на Народном бульваре, улицах Князя Трубецкого, Преображенской, Сургутской и в Лучевых переулках затронут плановые отключения электроэнергии со 2 по 6 сентября.

3 и 4 сентября не будет работать один из светофоров на улице Преображенской, а также один из остановочных комплексов.

Отключения связаны с плановым ремонтом оборудования подстанций. С полным перечнем домов и объектов можно ознакомиться в документе на сайте мэрии.

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