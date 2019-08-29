bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа 2019, 09:24

Published 29 августа 2019, 09:24

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

Белгородцы в июле получили на 24 % кредитных карт больше, чем год назад

Белгородцы в июле получили на 24 % кредитных карт больше, чем год назад

29 августа 2019, 09:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Кредиты
Всего в июле финансовые организации России оформили 1,07 млн кредиток.

По данным Нацбюро кредитных историй, новых кредитных карт стало больше на 11,5 % по сравнению с прошлым годом. Лидерами здесь стали Москва и область – 69,3 тыс. и 54,8 тыс. единиц соответственно, Краснодарский край и Петербург – по 39 тыс., Свердловская область – 33,3 тыс. и Башкортостан – 30,7 тыс.

Самый серьёзный рост отмечен в ХМАО (+31 %), Белгородской (+24,4 %) и Ленинградской областях (+20,9 %). В этот же список попали Петербург (17,9 %), Пермский край и Воронежская область (по 16,9 %). Сокращение показателя зафиксировано лишь в Кемеровской области (-3,4 %).

Материалы по теме
Сотрудница банка оформила кредитную карту для личного использования на имя своей клиенткиБелгородец осуждён за оформление кредитных карт на покупателей салона сотовой связи и снятие с них денегЧто такое льготный период кредитной карты?
#Новости#Экономика#Статистика#Рост#Кредиты#Кредитная карта#Кредитка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика