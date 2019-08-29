Белгородцы в июле получили на 24 % кредитных карт больше, чем год назад

По данным Нацбюро кредитных историй, новых кредитных карт стало больше на 11,5 % по сравнению с прошлым годом. Лидерами здесь стали Москва и область – 69,3 тыс. и 54,8 тыс. единиц соответственно, Краснодарский край и Петербург – по 39 тыс., Свердловская область – 33,3 тыс. и Башкортостан – 30,7 тыс.