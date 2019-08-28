Инженерные сети теплоснабжения заменят в 26 домах Белгорода

Posted 28 августа 2019, 06:55
Published 28 августа 2019, 06:55
Modified 20 августа 2024, 00:36
Updated 20 августа 2024, 00:36
О том, что сейчас в жилых многоэтажках областного центра проводят испытания внутридомовых инженерных сетей, рассказал глава департамента городского хозяйства Александр Агарков. По его словам, к 30 сентября инженерные сети теплоснабжения заменят в 26 домах.
В холодное время года обеспечивать тепло в многоэтажках Белгорода будут шесть теплоснабжающих организаций, в эксплуатации которых находится 66 котельных. В пресс-службе мэрии добавили, что ситуация находится на контроле и при необходимости обсуждается с участием специалистов.