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Posted 28 августа 2019, 06:55

Published 28 августа 2019, 06:55

Modified 20 августа 2024, 00:36

Updated 20 августа 2024, 00:36

Инженерные сети теплоснабжения заменят в 26 домах Белгорода

Инженерные сети теплоснабжения заменят в 26 домах Белгорода

28 августа 2019, 06:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Вопрос подняли на совещании комиссии по ЧС в мэрии.

О том, что сейчас в жилых многоэтажках областного центра проводят испытания внутридомовых инженерных сетей, рассказал глава департамента городского хозяйства Александр Агарков. По его словам, к 30 сентября инженерные сети теплоснабжения заменят в 26 домах.

В холодное время года обеспечивать тепло в многоэтажках Белгорода будут шесть теплоснабжающих организаций, в эксплуатации которых находится 66 котельных. В пресс-службе мэрии добавили, что ситуация находится на контроле и при необходимости обсуждается с участием специалистов.

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