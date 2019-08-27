В День знаний и 7 сентября в центре Белгорода ограничат движение транспорта

С 8 часов по Преображенской от Попова до улицы 50-летия Белгородской области, по Попова от Преображенской до Победы, по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до проспекта Б. Хмельницкого, по малой Богданке от «Ленты» до старого моста, по улице Победы от малой Богданки до улицы Пушкина проехать будет нельзя до окончания шествия НИУ «БелГУ».