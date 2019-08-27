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Posted 27 августа 2019, 06:50

Published 27 августа 2019, 06:50

Modified 1 декабря 2024, 07:26

Updated 1 декабря 2024, 07:26

В День знаний и 7 сентября в центре Белгорода ограничат движение транспорта

В День знаний и 7 сентября в центре Белгорода ограничат движение транспорта

27 августа 2019, 06:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ограничение движения
2 сентября пройдёт шествие членов учёного совета университета НИУ «БелГУ», а 7 сентября – благотворительный марафон «Добрый город».

На улицах Преображенской, Попова, Победы, Театральном проезде, Свято-Троицком бульваре, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого ограничат остановку и стоянку на отдельных участках с 23:00 1 сентября до окончания мероприятия в День знаний.

С 8 часов по Преображенской от Попова до улицы 50-летия Белгородской области, по Попова от Преображенской до Победы, по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до проспекта Б. Хмельницкого, по малой Богданке от «Ленты» до старого моста, по улице Победы от малой Богданки до улицы Пушкина проехать будет нельзя до окончания шествия НИУ «БелГУ».

С 15:00 до окончания мероприятий движение перекроют по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого от Супруновской до железнодорожного переезда и до старого моста.

Объезжать в мэрии рекомендуют по улицам Гостёнской, Чумичова, Супруновской и проспекту Б. Хмельницкого.

6 сентября в центре Белгорода пройдёт благотворительный марафон «Добрый город». Остановку и стоянку транспортных средств ограничат с 22:00 6 сентября, а движение запретят 7 сентября с 7 утра до окончания мероприятия.

Ограничения коснутся улиц Победы, Попова, Харьковской, Театрального проезда, Свято-Троицкого бульвара, малого проезда проспекта Б. Хмельницкого. Подробнее можно узнать в документе на сайте мэрии Белгорода.

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#Евгений Грицков#Новости#Город#Ограничение движения#Мэрия белгорода#День знаний#Благотворительный марафон
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