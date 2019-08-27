Дорогу к «Прохоровскому полю» в Белгородской области отремонтируют за 1,9 млрд

Posted 27 августа 2019, 11:33
Published 27 августа 2019, 11:33
Modified 20 августа 2024, 03:15
Updated 20 августа 2024, 03:15
На участке дороги М-2 «Крым» − подъезд к «Прохоровскому полю» ожидается второй этап капитального ремонта.
Контракт на выполнение работ выиграло ООО «Белдорстрой» − единственный участник аукциона. Трассу на подъезде к музею-заповеднику отремонтируют за 1 млрд 878,2 млн рублей. Деньги на ремонт поступят из федерального бюджета.
Заказчик работ – ФКУ Упрдор «Москва – Харьков», пишет «Интерфакс».