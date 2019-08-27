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Posted 27 августа 2019, 11:33

Published 27 августа 2019, 11:33

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

Дорогу к «Прохоровскому полю» в Белгородской области отремонтируют за 1,9 млрд

Дорогу к «Прохоровскому полю» в Белгородской области отремонтируют за 1,9 млрд

27 августа 2019, 11:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дороги
Деньги на ремонт трассы поступят из федерального бюджета.

На участке дороги М-2 «Крым» − подъезд к «Прохоровскому полю» ожидается второй этап капитального ремонта.

Контракт на выполнение работ выиграло ООО «Белдорстрой» − единственный участник аукциона. Трассу на подъезде к музею-заповеднику отремонтируют за 1 млрд 878,2 млн рублей. Деньги на ремонт поступят из федерального бюджета.

Заказчик работ – ФКУ Упрдор «Москва – Харьков», пишет «Интерфакс».

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#Новости#Общество#Белгородская область#Дорога#Ремонт#Дороги#Прохоровское поле#Белдорстрой
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