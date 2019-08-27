Дорогу к «Прохоровскому полю» в Белгородской области отремонтируют за 1,9 млрд

Контракт на выполнение работ выиграло ООО «Белдорстрой» − единственный участник аукциона. Трассу на подъезде к музею-заповеднику отремонтируют за 1 млрд 878,2 млн рублей. Деньги на ремонт поступят из федерального бюджета.