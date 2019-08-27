Белгородца обокрали у банкомата

Posted 27 августа 2019, 12:50
Published 27 августа 2019, 12:50
Modified 20 августа 2024, 00:36
Updated 20 августа 2024, 00:36
В помещении с банкоматами 56-летний мужчина положил 6 750 рублей на подоконник. Находившийся там же 18-летний парень из Корочанского района схватил деньги и убежал. Потерпевший догнать его не сумел и обратился в полицию.
Подозреваемого задержали, деньги он уже потратил. По возбуждённому уголовному делу по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса ему грозит до четырёх лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе УМВД региона.