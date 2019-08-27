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Posted 27 августа 2019, 12:50

Published 27 августа 2019, 12:50

Modified 20 августа 2024, 00:36

Updated 20 августа 2024, 00:36

Белгородца обокрали у банкомата

Белгородца обокрали у банкомата

27 августа 2019, 12:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Кража
Похитителю удалось скрыться, но позже его задержали полицейские.

В помещении с банкоматами 56-летний мужчина положил 6 750 рублей на подоконник. Находившийся там же 18-летний парень из Корочанского района схватил деньги и убежал. Потерпевший догнать его не сумел и обратился в полицию.

Подозреваемого задержали, деньги он уже потратил. По возбуждённому уголовному делу по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса ему грозит до четырёх лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

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#Новости#Происшествия#Кража#Полиция#УМВД#Криминал#Банкомат
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