В Белгородской области два подростка на мотоциклах пострадали в ДТП

Помимо этого, в Губкине в столкновении с авто пострадал 73-летний велосипедист, а в ДТП с двумя иномарками – 54-летняя пассажирка одной из них. В селе Котово Старооскольского округа при опрокидывании Renault Logan в кювете травмы получил 41-летний пассажир, а в столкновении двух легковых машин под Новым Осколом пострадал 54-летний мужчина.