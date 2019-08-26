В Белгородской области два подростка на мотоциклах пострадали в ДТП

Сразу два ДТП с подростками зафиксировано на территории Чернянского района. Так, на 1 км объездной дороги Короча – Чернянка – Красное 40-летний водитель LADA Largus при развороте вне перекрёстка не уступил Kawasaki ZXR 400R. В результате пострадал 16-летний мотоциклист.
На 56 км трассы Старый Оскол – Чернянка – Новый Оскол 42-летний водитель мотоцикла Honda СВR250RA на перекрёстке с круговым движением не обеспечил безопасную скорость и не справился с управлением. После наезда на ограждение мотоцикл оказался в кювете, в больницу попал 16-летний пассажир.
Днём 25 августа в Белгороде 30-летний водитель Chevrolet Aveo выехал на перекрёсток пр. Славы и ул. Н. Чумичова на красный свет. После столкновения с Mitsubishi Outlander легковушку отбросило на две припаркованные иномарки. Телесные повреждения получил 78-летний пассажир внедорожника.
Позже в районе дома 79 по ул. Железнодорожной 55-летний водитель Jeep Grand Cherokee при повороте направо сбил 80-летнюю женщину. По данным Госавтоинспекции, пешеход получила травмы.
Помимо этого, в Губкине в столкновении с авто пострадал 73-летний велосипедист, а в ДТП с двумя иномарками – 54-летняя пассажирка одной из них. В селе Котово Старооскольского округа при опрокидывании Renault Logan в кювете травмы получил 41-летний пассажир, а в столкновении двух легковых машин под Новым Осколом пострадал 54-летний мужчина.