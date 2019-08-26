Белгород занял 13-е место в рейтинге по площади однушек в новостройках

Posted 26 августа 2019, 13:12
Published 26 августа 2019, 13:12
Modified 20 августа 2024, 01:16
Updated 20 августа 2024, 01:16
Областной центр не смог войти в топ-10, но зато обошёл ближайших соседей — Курск и Воронеж. По данным аналитиков портала Domofond.ru, средняя площадь однушки в Белгороде составляет 42 м², а средняя стоимость — 2,5 млн рублей.
В Курске приобрести квартиру площадью 39,6 «квадратов» можно за 1,8 млн. В Воронеже средняя однокомнатная квартира стоит почти 1,9 млн (39,7 м²). Самые просторные квартиры продаются в Махачкале — 50,2 м², а самые маленькие — в Мурманске (33,1 м²). При этом стоят они около 1,8 млн и 2 млн рублей соответственно.
Как отмечается, средняя площадь российской однушки составляет 39,5 «квадратов», цена — чуть больше 2,2 млн рублей.