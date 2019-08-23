В центре Белгорода мужчина потерял сознание на остановке

Posted 23 августа 2019, 06:56
Published 23 августа 2019, 06:56
Modified 20 августа 2024, 00:36
Updated 20 августа 2024, 00:36
На остановке по улице Попова в Белгороде 21 августа около часа дня 58-летнему мужчине стало плохо из-за проблем с сердцем. Он потерял сознание, вокруг него скопились люди, сообщили в пресс-службе УМВД региона.
Это заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Они вызвали скорую помощь, а мужчине провели непрямой массаж сердца. Пульс и дыхание к нему вернулись, врачи скорой помощи отвезли его в больницу. Через два часа там сообщили, что мужчина пришёл в себя.