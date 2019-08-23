В центре Белгорода мужчина потерял сознание на остановке

Это заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Они вызвали скорую помощь, а мужчине провели непрямой массаж сердца. Пульс и дыхание к нему вернулись, врачи скорой помощи отвезли его в больницу. Через два часа там сообщили, что мужчина пришёл в себя.