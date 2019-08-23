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Posted 23 августа 2019, 06:56

Published 23 августа 2019, 06:56

Modified 20 августа 2024, 00:36

Updated 20 августа 2024, 00:36

В центре Белгорода мужчина потерял сознание на остановке

В центре Белгорода мужчина потерял сознание на остановке

23 августа 2019, 06:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Его откачали проезжавшие мимо сотруднии ППС.

На остановке по улице Попова в Белгороде 21 августа около часа дня 58-летнему мужчине стало плохо из-за проблем с сердцем. Он потерял сознание, вокруг него скопились люди, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Это заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Они вызвали скорую помощь, а мужчине провели непрямой массаж сердца. Пульс и дыхание к нему вернулись, врачи скорой помощи отвезли его в больницу. Через два часа там сообщили, что мужчина пришёл в себя.

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#Новости#Происшествия#Мужчина#Автобусная остановка#Ппс
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