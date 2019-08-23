В Белгороде повышается ежемесячная плата за детский сад

Posted 23 августа 2019, 13:55
Published 23 августа 2019, 13:55
Modified 20 августа 2024, 00:36
Updated 20 августа 2024, 00:36
Приказ подписала руководитель управления образования администрации Белгорода Ирина Гричаникова 15 августа 2019 года.
Согласно документу, с 1 сентября за одного ребёнка в детском саду родители будут платить 100 рублей в день, то есть 2 200 рублей ежемесячно. Причиной повышения цены, как сказано в приказе, стал рост цен на основные продукты питания, а также установление максимального размера родительской платы постановлением правительства региона.
Так, максимальный размер родительской платы в Белгородском районе составляет 1 900 рублей, а в Белгороде – 2 760 рублей. В расчёт максимального размера родительской платы не входят расходы, связанные с обучением детей, а также расходы на содержание детского сада и оплату коммунальных услуг.
Однако, согласно приказу, компенсация платы за детский сад будет производиться исходя из стоимости в 1 900 рублей в месяц.