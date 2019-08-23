В Белгороде повышается ежемесячная плата за детский сад

Согласно документу, с 1 сентября за одного ребёнка в детском саду родители будут платить 100 рублей в день, то есть 2 200 рублей ежемесячно. Причиной повышения цены, как сказано в приказе, стал рост цен на основные продукты питания, а также установление максимального размера родительской платы постановлением правительства региона.