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Posted 23 августа 2019, 13:55

Published 23 августа 2019, 13:55

Modified 20 августа 2024, 00:36

Updated 20 августа 2024, 00:36

В Белгороде повышается ежемесячная плата за детский сад

В Белгороде повышается ежемесячная плата за детский сад

23 августа 2019, 13:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Размер родительской платы в детских садах повысится с 1 сентября 2019 года.

Приказ подписала руководитель управления образования администрации Белгорода Ирина Гричаникова 15 августа 2019 года.

Согласно документу, с 1 сентября за одного ребёнка в детском саду родители будут платить 100 рублей в день, то есть 2 200 рублей ежемесячно. Причиной повышения цены, как сказано в приказе, стал рост цен на основные продукты питания, а также установление максимального размера родительской платы постановлением правительства региона.

Так, максимальный размер родительской платы в Белгородском районе составляет 1 900 рублей, а в Белгороде – 2 760 рублей. В расчёт максимального размера родительской платы не входят расходы, связанные с обучением детей, а также расходы на содержание детского сада и оплату коммунальных услуг.

Однако, согласно приказу, компенсация платы за детский сад будет производиться исходя из стоимости в 1 900 рублей в месяц.

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