Белгородец хранил в стеклянных банках более 3 кг марихуаны

Posted 23 августа 2019, 09:40
Published 23 августа 2019, 09:40
Modified 20 августа 2024, 00:36
Updated 20 августа 2024, 00:36
Дома у 44-летнего жителя Белгородского района полицейские обнаружили более трёх килограммов марихуаны. Она хранилась в стеклянных банках и готовилась на продажу.
Мужчину задержали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 и п. «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе УМВД региона.