Белгородец хранил в стеклянных банках более 3 кг марихуаны

Мужчину задержали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 и п. «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе УМВД региона.