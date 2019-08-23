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Posted 23 августа 2019, 09:40

Published 23 августа 2019, 09:40

Modified 20 августа 2024, 00:36

Updated 20 августа 2024, 00:36

Белгородец хранил в стеклянных банках более 3 кг марихуаны

Белгородец хранил в стеклянных банках более 3 кг марихуаны

23 августа 2019, 09:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Её продажу предотвратили полицейские.

Дома у 44-летнего жителя Белгородского района полицейские обнаружили более трёх килограммов марихуаны. Она хранилась в стеклянных банках и готовилась на продажу.

Мужчину задержали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 и п. «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

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#Новости#Происшествия#Белгородский район#Полиция#Марихуана
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