80 продающих водительские права сайтов закрыли по требованию белгородской прокуратуры

Подобные действия караются законом и являются уголовным преступлением. За распространение информации также предусмотрена ответственность. Прокурор Белгородского района направил иски в суд о признании подобных объявлений об услугах запрещёнными. Суд удовлетворил требования прокуратуры, в итоге все 80 сайтов были заблокированы и внесены в Единый реестр запрещённых интернет-ресурсов.