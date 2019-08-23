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Posted 23 августа 2019, 12:18

Published 23 августа 2019, 12:18

Modified 20 августа 2024, 00:36

Updated 20 августа 2024, 00:36

80 продающих водительские права сайтов закрыли по требованию белгородской прокуратуры

80 продающих водительские права сайтов закрыли по требованию белгородской прокуратуры

23 августа 2019, 12:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автомобили
Сайты предлагали получить водительские удостоверения без обучения в автошколе и сдачи экзаменов в ГАИ.

Прокуратура Белгородского района выявила в сети 80 сайтов, предлагающих получить водительские права в обход обучения в автошколе и сдачи экзаменов в ГАИ. Предполагалось, что за деньги обратившимся изготовят и выдадут права.

Подобные действия караются законом и являются уголовным преступлением. За распространение информации также предусмотрена ответственность. Прокурор Белгородского района направил иски в суд о признании подобных объявлений об услугах запрещёнными. Суд удовлетворил требования прокуратуры, в итоге все 80 сайтов были заблокированы и внесены в Единый реестр запрещённых интернет-ресурсов.

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