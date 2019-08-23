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13 улиц Белгорода попадут под отключение электричества

23 августа 2019, 07:59
Фото: https://pixabay.com
С 26 августа по 1 сентября пройдёт плановый ремонт подстанций.

Временное отключение электроэнергии затронет 13 улиц Белгорода. 28 августа с 8 до 17 часов отключат несколько домов на улице Луговая и переулок Чапаева. 28 и 29 августа с 9 до 16 часов света не будет на улице Менделеева.

29 и 30 августа работы пройдут на улице Щорса. А 29 августа с 9 до 16 часов отключат электричество на улице К. Заслонова, переулках К. Заслонова и Озёрный, а также в нескольких гаражно-строительных кооперативах.

Самое длительное отключение пройдёт с 26 по 30 августа на улицах Раздобаркина, 1-я Центральная, Школьная, 3-й Солнечный и Школьный переулок.

Подробней со списком домов, в которых будет отключено электричество, можно ознакомиться здесь.

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