За повреждение урной машины Росгвардии белгородцу грозит пять лет тюрьмы

Ночью 18 августа два наряда вневедомственной охраны Росгвардии приехали в торгово-развлекательный центр, где в ресторане сработала кнопка тревожной сигнализации. Пока правоохранители вышли из машин и отправились в заведения для разбирательства, 23-летний белгородец несколько раз ударил машины ногой, а в одну из них бросил мусорную урну.