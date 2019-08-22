За повреждение урной машины Росгвардии белгородцу грозит пять лет тюрьмы

Posted 22 августа 2019, 13:15
Published 22 августа 2019, 13:15
Modified 20 августа 2024, 00:36
Updated 20 августа 2024, 00:36
Ночью 18 августа два наряда вневедомственной охраны Росгвардии приехали в торгово-развлекательный центр, где в ресторане сработала кнопка тревожной сигнализации. Пока правоохранители вышли из машин и отправились в заведения для разбирательства, 23-летний белгородец несколько раз ударил машины ногой, а в одну из них бросил мусорную урну.
Поступок он объяснил тем, что был пьян. Ремонт, требующийся авто, оценили в 45 тысяч рублей.
На подозреваемого завели уголовное дело по ч.2 ст.167 Уголовного кодекса за умышленное повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.