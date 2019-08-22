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Posted 22 августа 2019, 13:15

Published 22 августа 2019, 13:15

Modified 20 августа 2024, 00:36

Updated 20 августа 2024, 00:36

За повреждение урной машины Росгвардии белгородцу грозит пять лет тюрьмы

За повреждение урной машины Росгвардии белгородцу грозит пять лет тюрьмы

22 августа 2019, 13:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
УМВД
Восстановительный ремонт оценили в 45 тысяч рублей.

Ночью 18 августа два наряда вневедомственной охраны Росгвардии приехали в торгово-развлекательный центр, где в ресторане сработала кнопка тревожной сигнализации. Пока правоохранители вышли из машин и отправились в заведения для разбирательства, 23-летний белгородец несколько раз ударил машины ногой, а в одну из них бросил мусорную урну.

Поступок он объяснил тем, что был пьян. Ремонт, требующийся авто, оценили в 45 тысяч рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело по ч.2 ст.167 Уголовного кодекса за умышленное повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Евгений Грицков#Новости#Общество#Росгвардия#Ремонт#УМВД#Машины#Лишение свободы#Урна
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