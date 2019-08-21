bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 августа 2019, 09:10

Published 21 августа 2019, 09:10

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

Прокуроры заставили УК «Русь» вернуть жильцам деньги за обследование лифтов

Прокуроры заставили УК «Русь» вернуть жильцам деньги за обследование лифтов

21 августа 2019, 09:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЖКХ
Соответствующее представление надзорное ведомство по Белгородской области вынесло после проверки информации, размещённой в интернете.

Выяснилось, что собственники многоквартирного дома №22 по ул. Левобережная в Белгороде получили квитанции с дополнительной строкой. ООО «Управляющая компания «Русь» выставило им счёт за экспертное обслуживание лифтов в марте прошлого года, несмотря на то, что это входит в список работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества.

Как сообщили в областной прокуратуре, от гендиректора УК потребовали провести перерасчёт собственникам, которые оплатили эту услугу. Рассмотрение представления находится на контроле надзорного ведомства.

Материалы по теме
Кому при «Руси» жить хорошоШтрафы до 300 тыс. рублей появятся в новом регламенте работы управляющих компанийДолги за вывоз мусора с белгородцев будут собирать управляющие компании?
#Новости#Экономика#ЖКХ#Прокуратура#Обслуживание#Платёжка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика