Прокуроры заставили УК «Русь» вернуть жильцам деньги за обследование лифтов

Выяснилось, что собственники многоквартирного дома №22 по ул. Левобережная в Белгороде получили квитанции с дополнительной строкой. ООО «Управляющая компания «Русь» выставило им счёт за экспертное обслуживание лифтов в марте прошлого года, несмотря на то, что это входит в список работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества.