Прокуроры заставили УК «Русь» вернуть жильцам деньги за обследование лифтов

Posted 21 августа 2019, 09:10
Published 21 августа 2019, 09:10
Modified 20 августа 2024, 03:15
Updated 20 августа 2024, 03:15
Выяснилось, что собственники многоквартирного дома №22 по ул. Левобережная в Белгороде получили квитанции с дополнительной строкой. ООО «Управляющая компания «Русь» выставило им счёт за экспертное обслуживание лифтов в марте прошлого года, несмотря на то, что это входит в список работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества.
Как сообщили в областной прокуратуре, от гендиректора УК потребовали провести перерасчёт собственникам, которые оплатили эту услугу. Рассмотрение представления находится на контроле надзорного ведомства.