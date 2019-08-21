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Posted 21 августа 2019, 11:10

Published 21 августа 2019, 11:10

Modified 20 августа 2024, 00:35

Updated 20 августа 2024, 00:35

Лучшего таксиста выберут в Белгородской области

Лучшего таксиста выберут в Белгородской области

21 августа 2019, 11:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства пройдёт в БГТУ им. В.Г. Шухова.

Целью конкурса «Лучший водитель такси в России 2019» организаторы – управление автодорог общего пользования и транспорта Белгородской области, региональное УГИБДД и университет им. В.Г. Шухова – называют повышение уровня профподготовки таксистов. Призёрам обещают ценные призы, а победителю - поездку в Сочи на следующий этап турнира.

Порядок проведения и условия участия опубликованы на портале управления. Сам турнир пройдёт 11 сентября в 10 утра на территории БГТУ.

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#Новости#Общество#Такси#БГТУ им. Шухова#Конкурс профмастерства#Таксисты
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