Лучшего таксиста выберут в Белгородской области

Posted 21 августа 2019, 11:10
Published 21 августа 2019, 11:10
Modified 20 августа 2024, 00:35
Updated 20 августа 2024, 00:35
Целью конкурса «Лучший водитель такси в России 2019» организаторы – управление автодорог общего пользования и транспорта Белгородской области, региональное УГИБДД и университет им. В.Г. Шухова – называют повышение уровня профподготовки таксистов. Призёрам обещают ценные призы, а победителю - поездку в Сочи на следующий этап турнира.
Порядок проведения и условия участия опубликованы на портале управления. Сам турнир пройдёт 11 сентября в 10 утра на территории БГТУ.