Лучшего таксиста выберут в Белгородской области

Целью конкурса «Лучший водитель такси в России 2019» организаторы – управление автодорог общего пользования и транспорта Белгородской области, региональное УГИБДД и университет им. В.Г. Шухова – называют повышение уровня профподготовки таксистов. Призёрам обещают ценные призы, а победителю - поездку в Сочи на следующий этап турнира.