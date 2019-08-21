Более 3 млрд рублей долгов взыскали с начала года белгородские судебные приставы

Posted 21 августа 2019, 08:39
Published 21 августа 2019, 08:39
Modified 20 августа 2024, 04:33
Updated 20 августа 2024, 04:33
Судебные приставы УФССП по Белгородской области с начала года взыскали более 3 млрд 9 млн рублей по исполнительным производствам. В пользу физлиц пошло 454 454 000 рублей, юрлиц – 1,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Детям выплачено более 124 млн рублей алиментов, работники организаций и предприятий получили почти 62 млн рублей долгов по зарплате.
Ранее сообщалось, что клиника «Евромед» после вмешательства судебных приставов заплатила 1,5 млн рублей компенсации родственникам за смерть пациента. В счёт долгов по зарплате с торгов продали Jaguar владельца белгородского предприятия.