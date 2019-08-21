Более 3 млрд рублей долгов взыскали с начала года белгородские судебные приставы

Судебные приставы УФССП по Белгородской области с начала года взыскали более 3 млрд 9 млн рублей по исполнительным производствам. В пользу физлиц пошло 454 454 000 рублей, юрлиц – 1,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.